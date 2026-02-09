快訊

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院穩定物價小組會議緊盯春節故應 汽柴油、天然氣凍漲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院穩定物價小組會議今天舉行。資料照，記者侯永全／攝影
行政院穩定物價小組會議今天舉行。資料照，記者侯永全／攝影

農曆春節將至，行政院今天舉行「穩定物價小組」會議，相關單位密切監控各類農產品、春節應節商品與服務，確保供應充裕、價格平穩；另協調國營事業配合穩定物價，汽、柴油價格於春節期間凍漲；天然氣及桶裝瓦斯至2月底也不漲價；台糖自有通路提供多項民生商品優惠。

對於春節供應及市場供需，農業部提前加強產銷調度，增加農產品供應量，包括：毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加7%~24%、蔬水果增加24%~31%、水產品增加31%、花卉增加140%，以充裕年節需求。

此外，行政院責請農業部強化市場量價監測，並密切與各地產銷團體聯繫，適時調配供應市場貨源，確保各類食材充分供應、價格平穩，滿足各地消費需求。

經濟部也調查超市、量販店等連鎖通路及傳統市場販售的熱銷年菜，如佛跳牆、雞湯、年糕、蘿蔔糕等，價格均屬平穩。行政院已責成經濟部持續監測及掌握價格變動情況，若發現異常，即時協調業者妥善因應；同時責成公平會密切關注重要年貨商品及民生服務市況，包括年貨重要通路及商圈、美容美髮、汽車美容等，若有異常，應即時啟動調查。

經濟部除了定期訪查主要超市賣場民生物資價格情形，並與通路業者保持密切聯繫，鼓勵通路業者設立平價專區或優惠專區，目前全聯、家樂福、愛買、美廉社及楓康超市等主要超市及賣場，皆已設置優惠專區或以貨架標示折扣優惠。

行政院亦請經濟部責成國營事業配合穩定物價措施，包括中油公司汽、柴油價格於春節期間只跌不漲；天然氣及桶裝瓦斯至2月底前不調漲；中油直營加油站春節期間洗車服務維持原價格；台糖公司民生用小包砂糖及沙拉油零售價維持不變，並於全臺自有通路蜜鄰超市推出平價商品專區，涵蓋有機米、食用油及安心豚豬肉等多項民生商品，優惠實施至2月底。

行政院 春節 超市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節桃機單日旅運量突破16萬人次 航警加派人力提升安檢量能

春節防搶演練超逼真！龜山警攜手農會強化應變能力 守護民眾紅包錢

蘆竹警春節維安不打烊 張善政親贈慰問品肯定奉獻

春節景美橋易壅塞…往國3新店交流道 警建議改走羅斯福路

相關新聞

王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，媒體報導王滬寧在閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、「...

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

台中曾姓老翁昨到北捷公廁縱火案，聲稱不滿自辦重劃案，他向台中市府陳情未果，民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員到黨部登記參選...

僅邀綠營參選人？卓榮泰視察宜蘭宜蘭挨批未通知議會 政院說話了

行政院長卓榮泰昨天到宜蘭視察，遭質疑未通知地方議會、僅邀綠營地方選舉參選人到場。政院官員澄清，昨天包括代理縣長、立委、部...

行政院穩定物價小組會議緊盯春節故應 汽柴油、天然氣凍漲

農曆春節將至，行政院今天舉行「穩定物價小組」會議，相關單位密切監控各類農產品、春節應節商品與服務，確保供應充裕、價格平穩...

韓國瑜透露擬新春面諫賴清德 立院人士：等待府方通知時間

中央總預算、國防軍購條例在立院持續卡關，朝野關係仍然緊張，立法院長韓國瑜前天透露，將在新春期間與賴清德總統會面時，當面提...

民眾黨提效法日本重選？陳冠廷斥政治操作：連憲政體制都搞不清

日本眾議院大選結果揭曉，執政黨自民黨在首相高市早苗帶領下取得316席，創下該黨史上最高紀錄，民眾黨大讚高市勇於面對挑戰，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。