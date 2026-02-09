快訊

韓國瑜透露擬新春面諫賴清德 立院人士：等待府方通知時間

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（前）。圖／聯合報系資料照片

中央總預算、國防軍購條例在立院持續卡關，朝野關係仍然緊張，立法院韓國瑜前天透露，將在新春期間與賴清德總統會面時，當面提出建議，盼能化解朝野僵局。立院人士證實，雙方有茶敘的邀約討論，但時間、地點還在等待府方通知，尚未收到邀請函。

總統府去年2月10日以茶敘名義邀請五院正副院長茶敘，交換國政意見，接著12月15日邀請三院院長「國政茶會」並指定針對財劃法、年改法案、總預算三議題交換意見，當時韓國瑜以立院為合議制為由，婉拒參加。

立院人士指出，這次的茶敘邀約討論，基本上是延續上次婉拒後再次溝通見面。韓院長的態度很清楚，不排斥五院要多互動，總統府也有權進行院際協調，但立法院是合議制，沒有取得朝野黨團授權，不可能代表立法院針對任何議題發言，但若沒設定議題且是五院出席，基本上都會參加。

而韓國瑜會透露擬在新春會面時當面提出建議，據立院人士指出，韓國瑜也希望過年不要再有衝突，還是希望開啟一個對話，不要大家都沒得談，也是希望朝野可以融洽一點，因此時間、地點都會尊重府方，目前還沒收到府方邀請函通知，但基本上都會配合。

韓國瑜 朝野 立法院 總統府 賴清德
