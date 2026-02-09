「零日攻擊」團隊提告侵權 藍反批言論自由被侵害

快訊

中央社／ 台北9日電

零日攻擊」編劇鄭心媚今天表示，國民黨在大罷免時期製作的影片涉嫌抄襲，為維護創作理念，「零日文創」因此提告。國民黨立法院黨團說明，把著作權法拿來對付在野黨或是嘲諷影片，其實真正被侵害的是整個國家的言論自由。

前國民黨新媒體主任韋淳祐日前稱，被疑似「零日攻擊」的製作團隊控告違反著作權法，指出他們在廣告中使用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲零日攻擊劇中出現的「翠綠青草」。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長林沛祥表示，尊重每一位創作者，但更在意台灣能不能繼續是一個大家敢說話、敢不同意，也敢開玩笑的社會。司法不該變成辯論的替代品，更不該成為壓制討論的「快捷鍵」。

林沛祥認為，當法律頻繁用來回應公共討論時，最後不論誰輸贏，社會就會演變成「少說一點最安全」、「不要碰最保險」，這就是寒蟬效應。

國民黨立委吳宗憲則提到，當影視作品打著反威權旗號，但用司法手段打壓反對者，實在是極大諷刺。請不要再浪費司法資源，法律不是用來對付民眾的工具。

「零日攻擊」編劇鄭心媚對中央社記者表示，「我們是告他們整個影片，從故事架構、台詞內容到場景設計完全抄襲我們的前導片。而且惡意扭曲創作原意，為了維護創作理念，我們才提出告訴，目前全案已交由司法審判，請國民黨不要斷章取義，靜待司法判決」。

鄭心媚強調，提告的是擁有智慧財產權的零日文創，並不是導演羅景壬，也可以請國民黨看清楚告訴人是誰，就法論法。

國民黨 司法 零日攻擊 抄襲 提告
