僅邀綠營參選人？卓榮泰視察宜蘭宜蘭挨批未通知議會 政院說話了

行政院長卓榮泰昨天到宜蘭視察，遭質疑未通知地方議會、僅邀綠營地方選舉參選人到場。政院官員澄清，昨天包括代理縣長、立委、部分議員都有出席，且行政院長視察地方建設的公開行程，向來通知地方政府及選區立委，不會特地通知地方議會。

國家發展委員會已完成審議「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃，卓榮泰昨天在宜蘭表示，會在農曆春節前做出最終決定，期盼11分鐘路段不要等到11年才完成。

不過，因年底地方選舉在即，媒體報導，除了宜蘭縣政府外，中央僅邀綠營參選人到場，地方議會並未收到通知，藍營抗議視察行程變成輔選列車。

政院知情官員今天指出，行政院長視察地方建設的公開行程，向來都是通知地方政府以及選區立委，不會特地通知地方議會，通常專程到場的地方議員，都是關心該議題、或選區議員隨同選區立委或地方政府一起出席。

官員以2月8日卓榮泰視察宜蘭鐵路高架化行程為例說，2月6日早上就分別通知宜蘭縣政府及宜蘭縣選區立法委員，當天縣府出席者包括代理縣長林茂盛、交通處長黃志良，選區立委陳俊宇與部分議員也有到場。

官員說明，行政院長等首長的公開行程，在對外公布後，各地方媒體都會接獲行程資訊，也經常會有各黨各級民意代表及村里長到場，只要關心議題的民意代表都能出席，有時民代無法親自到場，派辦公室助理或代表出席，都是常見情形。