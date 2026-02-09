形同被判死刑…黎智英遭重判20年 華爾街日報：示警台灣被中共統治下場

香港媒體大亨黎智英今天被重判入獄20年，「華爾街日報」社論直言這無異於判他死刑，香港如今牢牢受到中國鐵腕掌控，北京已清楚向台灣傳達，在中共統治底下的生活會是什麼模樣。

華爾街日報（The Wall Street Journal）發表的社論談到，香港壹傳媒集團創辦人黎智英因煽動叛亂及勾結外國勢力等捏造指控受審，今天的判決不僅為他長達26個月的審判畫下句點，也標誌著「香港在中國統治下仍能維持自由的夢想破滅」。

中國共產黨是否會維護自由市場社會所需的權利與自由？華爾街日報表示，當英國與中國1984年發布「中英聯合聲明」闡述香港回歸中國的條件時，「香港的未來就籠罩著這項疑問…，而慘痛經驗證明答案是否定的，我們當時也曾表達懷疑」。

華爾街日報40多年前的社論以「承諾、承諾」（Promises, Promises）為題寫道：「這份聲明的本質，就是原本很大程度上享有自由的500萬人的未來，很快將掌握在一個不以包容或穩定著稱的極權政府手中。」

社論強調：「黎智英的遭遇證明我們的恐懼成真，20年刑期對78歲的他而言形同被判死刑。」6名「蘋果日報」前高層今天也被判處6年9個月至10年不等刑期。

黎智英的健康狀況不佳，且過去5年來多數時間都遭到單獨監禁，陽光難以透過唯一的窗戶照入室內。此外，港府拒絕接受他選任的律師，且不需法院命令就逕行凍結蘋果日報公司資產，導致報社停刊。

「這不是香港在英國治下的運作方式，也絕非國際貿易及金融中心應有的面貌，卻是香港在中國統治下的運作方式。」

社論指出，無論港府如何解釋，港人知道北京才是真正當權者。蘋果日報讀者大排長龍爭取旁聽今天的審判，因為他們認為黎智英是為他們挺身而出，並在他身上看到讓香港享有自由繁榮的品德，以及寧可被捕入獄也不放棄原則或出逃海外的勇氣。

有人曾寄望香港司法成為保護香港不被中國制度吞噬的最終堡壘，卻終究落空。

前英國最高法院法官岑耀信（Jonathan Sumption）2024年6月請辭香港終審法院非常任法官，他曾投書英國「金融時報」（Financial Times）表示，香港法治「在任何政府強烈關切的領域都受到嚴重危害」。

華爾街日報提到，如果無人採取行動，因觸犯國安法被定罪的黎智英恐在獄中度過餘生。美國總統川普（Donald Trump）曾向中國國家主席習近平提起黎智英案，他預定今年4月訪問北京。

社論建議，北京當局此刻應有人捫心自問，因監禁年邁的黎智英而不斷招致負面新聞及抨擊聲浪，是否真的符合中國利益。

此外，美國來自兩黨的5名聯邦眾議員日前致函挪威諾貝爾和平獎委員會，提名黎智英角逐這個獎項，華爾街日報社論認為「沒有人比他更有資格獲獎」。

華爾街日報最後還警告：「在中共統治下的生活會是什麼模樣，北京向台灣傳達的訊息已說明得再清楚不過。」