快訊

德威航空噴裝慘害多班機受困 乘客盤旋空中數小時哀號「屁股快爛掉」

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

「世紀血案」衍生風波不斷 民進黨：記憶真相是社會共同責任

中央社／ 台北9日電
民進黨今天在社群發文表示，記憶真相、釐清責任、時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天在社群發文表示，記憶真相、釐清責任、時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。圖／聯合報系資料照片

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，民進黨今天在社群發文表示，記憶真相、釐清責任、時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。

民進黨說明，近期電影「世紀血案」衍生的風波，使各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，有許多深刻的討論。

民進黨指出，感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達，歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。記憶真相、釐清責任、時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任。

民進黨解釋，追求轉型正義是長期的價值與主張，2016年重返執政以來，民進黨推動「促進轉型正義條例」、「不當黨產處理條例」、「政治檔案條例」、「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」等法案三讀通過。獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作至今，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作，這些努力將不會停歇。

民進黨強調，期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

民進黨 轉型正義 世紀血案
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／綠營不只4大派系還有「堅系」？王世堅：我是最小的「一個人」派系

黎智英今遭重判20年…民進黨譴責中共迫害人權 應立刻釋放

吳思瑤陪同子弟兵登記參選 民進黨新莊選戰添年輕戰力

民進黨台北市議員初選 現任士北隊5議員聯合登記

相關新聞

王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，媒體報導王滬寧在閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、「...

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

台中曾姓老翁昨到北捷公廁縱火案，聲稱不滿自辦重劃案，他向台中市府陳情未果，民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員到黨部登記參選...

形同被判死刑…黎智英遭重判20年 華爾街日報：示警台灣被中共統治下場

香港媒體大亨黎智英今天被重判入獄20年，「華爾街日報」社論直言這無異於判他死刑，香港如今牢牢受到中國鐵腕掌控，北京已清楚...

「世紀血案」衍生風波不斷 民進黨：記憶真相是社會共同責任

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，民進黨今天在社群發文表示，記憶真相、釐清責任、時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會...

韓國瑜稱保障立委問政是天職 內政部：未收到李貞秀辦理喪失陸籍證明

立法院長韓國瑜表示，他會保障陸配李貞秀在內的每個立委，行政單位可自行處理國籍法議題。內政部今天重申，國籍法明定，雙重國籍...

退休警消籲編退休金加給預算「欠錢別欠過年」 政院：若無違憲將補齊

退休警消今天赴行政院陳情，要求依法編列警消退休金加給預算，「欠錢不要欠過年」。行政院發言人李慧芝說，立法院沒有編列預算的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。