「世紀血案」惹議 民團呼籲延續林宅血案真相調查

中央社／ 台北9日電

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，亞太自由婦女協會等民團今天發起連署，呼籲正視林宅血案的政治事件本質，延續並完成國家尚未完成的調查責任。

亞太自由婦女協會表示，基於前述人權遭國家機器碾壓至家破人亡的事實，嚴正呼籲社會各界，拒絕任何在國家尚未完成其調查與說明責任之前，即以推演、想像或商業包裝的方式，將林宅血案此類重大人權侵害事件轉化為娛樂、暴力消費或行銷話題的作品上映。真相未水落石出前，任何替代性敘事或創作，將模糊政治責任、轉移國家角色，並對受害者及其家屬造成再次傷害。

由前無任所大使楊黃美幸所推動成立的亞太自由婦女協會（Asia-Pacific Liberal Women Association）今天發出新聞稿指出，近期以台灣重大歷史血案為題材的影視作品引發社會爭議，因此發起公開連署，與各團體共同要求延續真相調查並公諸於世，達成轉型正義的時代意義。參與連署團體包括台灣北社、台灣教授協會、彭明敏文教基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣醫師聯盟等。

亞太自由婦女協會提到，在既有監察院和促轉會報告的基礎上，中央政府應成立具獨立性與公信力的調查小組，系統性整合歷年來已完成的官方調查、學術研究、國內外人權報告、歷史文獻與既有證詞，清楚盤點目前仍待釐清的關鍵爭點，並據此推進後續必要的實質調查工作。

亞太自由婦女協會強調，此一作為並非否定過往努力，而是承接、補強並完成既有調查成果，使其得以形成一份由國家正式承擔、對社會負責，並足以做為歷史教育、教科書內容與公共記憶依據的完整調查結論。

亞太自由婦女協會說明，「林宅血案」迄今仍未破案，尤因威權統治背景、受害者身分、事件發生的政治時序，以及後續調查長期受限等多重條件下，林宅血案早已被國際人權社群、學者與民主國家等，高度認定為疑涉政治迫害與國家暴力的重大人權事件，而非單純刑事案件。

相關新聞

王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，媒體報導王滬寧在閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、「...

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

台中曾姓老翁昨到北捷公廁縱火案，聲稱不滿自辦重劃案，他向台中市府陳情未果，民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員到黨部登記參選...

韓國瑜稱保障立委問政是天職 內政部：未收到李貞秀辦理喪失陸籍證明

立法院長韓國瑜表示，他會保障陸配李貞秀在內的每個立委，行政單位可自行處理國籍法議題。內政部今天重申，國籍法明定，雙重國籍...

退休警消籲編退休金加給預算「欠錢別欠過年」 政院：若無違憲將補齊

退休警消今天赴行政院陳情，要求依法編列警消退休金加給預算，「欠錢不要欠過年」。行政院發言人李慧芝說，立法院沒有編列預算的...

黎智英今遭重判20年…民進黨譴責中共迫害人權 應立刻釋放

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，黎智英被重判20年。民進黨中國部...

把國共智庫論壇當洪水猛獸 政府何苦自己嚇自己？

陸委會批評國共兩黨智庫論壇，民進黨政府如此驚恐國共對話，大可不必。1990年代成立陸委會，是在國統綱領背景下，與海基會合作，主導兩岸交流秩序，如今陸委會立場偏狹，多有阻礙兩岸交流，扭曲兩岸交流意義的表現。台灣不必全面依賴大陸，但一面倒靠攏西方民主供應鏈，也是種不切實際的幻想，經濟活動自有其規律，不可能完全為意識形態主導，如果真有民主供應鏈，歐洲國家就不該購買俄羅斯的能源。

