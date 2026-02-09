「世紀血案」惹議 民團呼籲延續林宅血案真相調查

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，亞太自由婦女協會等民團今天發起連署，呼籲正視林宅血案的政治事件本質，延續並完成國家尚未完成的調查責任。

亞太自由婦女協會表示，基於前述人權遭國家機器碾壓至家破人亡的事實，嚴正呼籲社會各界，拒絕任何在國家尚未完成其調查與說明責任之前，即以推演、想像或商業包裝的方式，將林宅血案此類重大人權侵害事件轉化為娛樂、暴力消費或行銷話題的作品上映。真相未水落石出前，任何替代性敘事或創作，將模糊政治責任、轉移國家角色，並對受害者及其家屬造成再次傷害。

由前無任所大使楊黃美幸所推動成立的亞太自由婦女協會（Asia-Pacific Liberal Women Association）今天發出新聞稿指出，近期以台灣重大歷史血案為題材的影視作品引發社會爭議，因此發起公開連署，與各團體共同要求延續真相調查並公諸於世，達成轉型正義的時代意義。參與連署團體包括台灣北社、台灣教授協會、彭明敏文教基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣醫師聯盟等。

亞太自由婦女協會提到，在既有監察院和促轉會報告的基礎上，中央政府應成立具獨立性與公信力的調查小組，系統性整合歷年來已完成的官方調查、學術研究、國內外人權報告、歷史文獻與既有證詞，清楚盤點目前仍待釐清的關鍵爭點，並據此推進後續必要的實質調查工作。

亞太自由婦女協會強調，此一作為並非否定過往努力，而是承接、補強並完成既有調查成果，使其得以形成一份由國家正式承擔、對社會負責，並足以做為歷史教育、教科書內容與公共記憶依據的完整調查結論。

亞太自由婦女協會說明，「林宅血案」迄今仍未破案，尤因威權統治背景、受害者身分、事件發生的政治時序，以及後續調查長期受限等多重條件下，林宅血案早已被國際人權社群、學者與民主國家等，高度認定為疑涉政治迫害與國家暴力的重大人權事件，而非單純刑事案件。