快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

韓國瑜稱保障立委問政是天職 內政部：未收到李貞秀辦理喪失陸籍證明

中央社／ 台北9日電
內政部3日已函請立法院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但至今未獲回函。聯合報資料照，記者魯永明／攝影
內政部3日已函請立法院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但至今未獲回函。聯合報資料照，記者魯永明／攝影

立法院韓國瑜表示，他會保障陸配李貞秀在內的每個立委，行政單位可自行處理國籍法議題。內政部今天重申，國籍法明定，雙重國籍者擔任立委由立法院解職；另內政部3日已函請立法院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但至今未獲回函。

民眾黨立委、陸配李貞秀是否放棄中國籍引發關注。立法院長韓國瑜受訪指出，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀」，保障每個立委在沒有後顧之憂下全心問政是他的天職；至於李貞秀是否符合或違反國籍法等，行政單位可以自行處理，他沒有調查資源或能力，內政部或中選會依職權調查與了解，或到憲法法庭，他都尊重。

內政部今天回應，依國籍法第20條第4項規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附給任用機關、立法院，若未在就（到）職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條意旨。

內政部重申，國籍法第20條規定，雙重國籍者擔任立法委員，應由立法院辦理解職，內政部已於1月28日函請立法院秘書長周萬來於辦理立法委員就（到）職時依國籍法第20條規定辦理，並於2月3日函請周萬來協助提供已辦理的佐證資料，但至今未獲回函。

針對民進黨立委林楚茵質疑，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，這代表李貞秀在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，不具參選資格。

內政部表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人。針對李貞秀的參選資格，內政部並非兩岸條例主管機關，至於李貞秀註銷戶籍時間點，因涉個資，不便對外公開。

國籍法 李貞秀 內政部 立法院 韓國瑜 陸配
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民眾黨團對「憲判2號」有不同意見 喊話賴總統補提名缺額大法官

是龍貓！步道驚見血跡紙箱 新北動保處急救援

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

影／代刀爭議又一樁！高雄博田醫院、醫師各罰50萬 廠商移送法辦

相關新聞

王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，媒體報導王滬寧在閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、「...

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

台中曾姓老翁昨到北捷公廁縱火案，聲稱不滿自辦重劃案，他向台中市府陳情未果，民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員到黨部登記參選...

「世紀血案」衍生風波不斷 民進黨：記憶真相是社會共同責任

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，民進黨今天在社群發文表示，記憶真相、釐清責任、時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會...

韓國瑜稱保障立委問政是天職 內政部：未收到李貞秀辦理喪失陸籍證明

立法院長韓國瑜表示，他會保障陸配李貞秀在內的每個立委，行政單位可自行處理國籍法議題。內政部今天重申，國籍法明定，雙重國籍...

退休警消籲編退休金加給預算「欠錢別欠過年」 政院：若無違憲將補齊

退休警消今天赴行政院陳情，要求依法編列警消退休金加給預算，「欠錢不要欠過年」。行政院發言人李慧芝說，立法院沒有編列預算的...

黎智英今遭重判20年…民進黨譴責中共迫害人權 應立刻釋放

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，黎智英被重判20年。民進黨中國部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。