聽新聞
0:00 / 0:00
黎智英今遭重判20年…民進黨譴責中共迫害人權 應立刻釋放
香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，黎智英被重判20年。民進黨中國部今天表達嚴厲譴責，香港在中共的威權陰影下，已遭到毀滅性的打擊，「今天是香港民主最黑暗的一天」。
民進黨中國部指出，過去幾年，香港人民為追求民主自由一次次走上街頭，遭到中共當局一次次的無情鎮壓，系統性打壓異議者、新聞工作者與公民社會，瓦解香港的司法獨立，使香港的人權狀況全面惡化，公然挑戰民主自由與普世價值。中共當局不僅無視港人的正當訴求，更不惜毀棄「一國兩制，50年不變」承諾，對香港祭出一連串「國安惡法」，就是為了要牢牢掌握對香港的控制權。
民進黨中國部指出，黎智英不是第一個中共極權統治下的受害者，也肯定不會是最後一個。只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波們」與「黎智英們」成為獨裁體制下的無辜受害者。
民進黨中國部強調，人民才是國家的主人，司法應是保障人權的最後防線，而不是政權用來清算異議的工具。民進黨中國部嚴正呼籲中國政府，立即停止以「國安法」進行政治迫害，也應立即釋放黎智英與所有無辜受害的香港民主人士，尊重香港人民追求民主與自由的正當權利，讓司法回歸法治、讓新聞回歸自由。唯有尊重人權、停止打壓、勇於改革，才有可能迎來真正的國際尊重與「長治久安」；永無止境的極權打壓與司法迫害，只會讓國家與人民都陷入永恆的黑暗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。