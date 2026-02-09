快訊

出國順便買瘦瘦針？ 未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
控制血糖、減重的「瘦瘦針」正夯，出國順手購買瘦瘦針，醫師提醒亂打恐引發嚴重併發症。本報資料照片
全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近，許多人規畫出國旅遊，減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，出國順手購買瘦瘦針返國，未經申報攜帶入境恐依「藥事法」移送檢調偵辦，而未經醫師評估自行購買使用，減重不成反而傷身。

瘦瘦針（GLP-1受體促效劑）為醫師處方用藥，魏士航表示，減重需經過醫師診斷，評估是否符合BMI使用標準，並經醫師開立處方，由藥師調劑，擅自使用恐導致惡心、嘔吐、急性胰臟炎、腎損傷等副作用。有網友在社群網站分享從日本「掃貨」的心得，不少人跟著躍躍欲試，但若未充分理解劑型差異，自行購買很容易在實際使用時發生混淆。

魏士航強調，如果劑量調整不當，可能導致嚴重的腸胃道副作用，更嚴重的風險恐怕不只是惡心、便祕等不適。統計顯示，相關不良事件的FDA通報量在短短兩年間暴增8倍，關鍵原因多半與「用法錯誤」有關，且劑量本來就對每個人的反應都不一樣，在療程中需要醫師協助逐步調整藥量。

魏士航觀察，整理出民眾出國自行購買瘦瘦針時，最常見的5大風險。

1.劑量使用錯誤

一篇發表於「Healthcare」期刊的研究，回溯分析美國FDA不良事件通報系統近6.6萬筆資料，成長最快、最常見的不良事件，為「用藥劑量錯誤」，包含施打劑量不正確、重複施打、漏打以及施打時程混亂。

2.台日劑型設計不同

以社群討論度最高的猛健樂為例，台灣與日本的實際給藥設計就不同。台灣目前核准使用的是多劑量預充填筆設計，而日本常見的則是每周一支的單劑量注射筆，若民眾未充分理解劑型差異，自行購買很容易在使用時發生混淆。

3.未依劑量遞增機制

所有GLP-1相關藥物都有明確的劑量遞增機制，每一次劑量調整，都應透過醫師評估並觀察身體反應，而非「覺得沒效就加量」，更不建議跳過中間劑量，自行加量或跳階。

4.劑量不足或漏打

研究顯示，「意外劑量不足」與「漏打」是常見錯誤，這類情況不一定立刻引發明顯不適，卻會讓療效大打折扣，減重進度停滯，甚至因感受不到效果而中途放棄治療，增加復胖風險。

5.自行調整劑量

自行增加或調整劑量，被醫界視為高風險行為，恐引發嚴重併發症。有個案自行購買瘦瘦針，跳過原本的劑量階段、直接加打高劑量，最終引發極度低血糖、骨髓抑制、敗血症與多重器官衰竭，被送進ICU治療長達25天。

魏士航提醒，這類藥物對保存溫度有明確要求，若在跨國攜帶與保存過程中缺乏完善的溫控管理，可能影響藥效，甚至增加汙染風險。欲使用藥物減重，一定要到醫療院所接受完整評估與專業建議，並搭配飲食、運動和生活習慣，才能「瘦得健康」。

醫師 減重 風險
