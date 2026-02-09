快訊

吃甜食還能延緩老化？一款甜食成份被證實「讓生理年齡更年輕」

被爆拖延還債、違反保護令 伍思凱帥兒伍諒心情曝光了

LINE禮物群組送禮升級至50人！過年藏大禮包抽1萬點LINE POINTS

【重磅快評】高市大勝 意味「日本有事、台灣有事」將是必然？

聯合報／ 聯合報／主筆室
日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗的競選海報，8日矗立在積雪的北海道小樽街頭。（路透）
日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗的競選海報，8日矗立在積雪的北海道小樽街頭。（路透）

日本第51屆眾議院選舉今天上午完成465席全數開票，並確定日本首相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席大勝，這也是二次大戰後日本單一政黨首度跨越眾院2/3門檻，更讓自民黨在減稅、擴大軍事支出與修憲等關鍵議題上握有絕對主動權。

從背景來看，這次選舉與以往歷屆日本選舉不同的是，選前自民黨在日本國會並未過半，因而必須與日本維新會結盟形成脆弱多數，身為首相的高市早苗，當然不可能滿足於恐受制於他人的執政情狀。

另一方面，自詡為前首相安倍晉三追者的高市，在國會關於「台灣有事、日本有事」的一席發言，引發中共方面的強烈反彈，認為已干涉中國主權，並且也不符合日本二次世界大戰戰敗國的身分，不僅祭出了抵制赴日旅遊、加強管制輸日稀土等各種制裁手段，甚至還與同屬二戰戰勝國的俄羅斯聯合舉行一場「半繞日」軍演。

但中共強硬對日，顯然並未能有效減損高市的民意支持度，反而讓她感受到了民意熱氣旋，毅然訴諸國會改選。結果也如同各方所料，多數日本人民並未屈從於外部壓力，不僅票投高市率領的自民黨，更一舉讓自民黨跨過了修憲門檻。

短期來看，不僅在自民黨內部，甚至日本國內，仍勢將延續這股代表著日本新世代追求「正常國家」、「國家民族顏面」的民氣，並以此主導著日本的政策走向；但長期而言，對於整個東亞乃至世界局勢，恐將投下更大的變數。只是，這回不太一樣的是，這不僅取決於美中俄等大國態度，更取決於高市的政治判斷。

畢竟，對於中共甚至俄羅斯而言，其「敵對勢力」內部的選舉得失與民意走向，從來都不會是其決策的主要考量，否則在「全面執政」的蔡英文政府時期，中共就該停止對台軍事恫嚇，讓俄羅斯同樣遭到重創的俄烏戰爭也不致發生。

尤其對中共來說，如果此時一反在日本此次國會選舉之前的高調，甚至轉而與高市政府「和解」，恐將反而招致其內部矛盾、危及政權穩定。甚至，既然已無法改變高市將長期執政的事實，因而在短期內，中共更不太可能有所「示弱」。

但無可否認的是，高市的勝選，已然為她及日本爭得了若干主動權，至少在經濟、稅制改革部分，必然可以大刀闊斧的進行；至於增加軍事支出，不僅可因應美國川普政府的「索求」，也有利於安穩日本人民對於「安全保障」，相信中共或俄羅斯也不致因此過激反應，而是取決於日本是否會從強化防衛武器轉向為布署攻擊性武器，進而採取相應措施。

換言之，東亞局勢並不致因為高市的國內施政或局部軍事變革而產生巨變，卻大概率會因高市執意碰觸「紅線區」而可能成為火藥庫。例如是否修改目前的「和平憲法」明文承認自衛隊甚或改為一般軍隊，以及更具爭議、卻是其盟友日本維新會主張公開討論的在日本部署美國核武話題。中共以及俄羅斯，又怎可能對這些攸關兩國安全的作為默不作聲？

對於當前賴政府來說，自然是樂見主張「台灣有事、日本有事」的高市政府大獲全勝，乃至台日關係的進一步綁定。卻也不能不從戰略角度去思索，一旦高市政府決意帶領日本跨入「紅線區」肇致東亞局勢動盪，曾淪為日本軍國主義殖民地的台灣，屆時真要跟著高喊「日本有事、台灣有事」？

日本維新會 中共 自民黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

曾是高市「憧憬的女性」 蔡英文發文祝賀高市：盼台日情誼持續深化

日眾院選舉自民黨大勝 韓媒關注自衛隊入憲可能

影／分析日眾院選舉啟發 王鴻薇：中美影響選舉值得國民黨警惕

影／盧秀燕恭喜高市早苗大獲全勝 盼台中、日本加強交流合作

相關新聞

王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，媒體報導王滬寧在閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、「...

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

台中曾姓老翁昨到北捷公廁縱火案，聲稱不滿自辦重劃案，他向台中市府陳情未果，民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員到黨部登記參選...

出國順便買瘦瘦針？ 未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近...

【重磅快評】高市大勝 意味「日本有事、台灣有事」將是必然？

日本第51屆眾議院選舉今天上午完成465席全數開票，並確定日本首相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席大勝，這也是二次大...

曾是高市「憧憬的女性」 蔡英文發文祝賀高市：盼台日情誼持續深化

日本眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨囊括316席，突破眾議院310席、總席次三分之二修憲門檻。前總統蔡英文今...

影／退警消赴政院前陳抗「賴皮政府還賣命錢」 藍委聲援「欠錢別欠過年」

行政院未依照立法院三讀通過「警察人員人事條例」編列預算，退休警消團體今赴政院前陳抗，轟「賴皮政府還賣命錢」，眾多國民黨立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。