王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，媒體報導王滬寧在閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、「不容模糊地帶」。國民黨主席鄭麗文抨擊，相關報導是編故事、胡謅亂寫；根本沒談到政治敏感議題，也沒有各種壓力，雙方都想在既有基礎上擴大善意與誠意。

鄭麗文今接受「歷史易起show 2.0」網路專訪指出，自由時報每天編故事，還將蕭旭岑與王滬寧會談內容胡謅亂寫，公然寫小說，該媒體編過多少錯誤、自相矛盾的「獨家新聞」，完全是沒有良知、羞恥的新聞敗類，居然可以編台詞到這種地步，令人瞠目結舌。

她也說，長期觀看的讀者，以及搞不清楚的外國人，都還以為寫的是真的，他們還要花很多力氣，告訴大家這是完全子虛烏有。

鄭麗文說，資訊爆炸的時代，各種不同的居心、出發點，製造很多訊息；但國民黨不能因此就被左右，要有清楚的核心價值和方向，才不會父子騎驢、瞻前顧後，如同無頭蒼蠅。她要大家放心，大家擔心國民黨會犯的毛病，這絕對不會發生在現在的中央黨部。

鄭麗文說，民進黨太害怕、太緊張了，全員出動已經到了口不擇言的地步，「當他們傾巢而出對付我，證明我做對事。」國民黨不大可不必自亂陣腳。國民黨踏出的這一步已超出原有預期，根本沒去談到政治敏感議題，也沒有各種的壓力，雙方都想要在既有基礎上擴大善意與誠意。

此外，日本首相高市早苗帶領的自民黨與執政聯盟選舉大勝。鄭麗文認為，高市早苗的路線會為東亞局勢帶來怎樣的影響，還有待觀察，她希望東亞往和解方向走，而非對立。站在台灣的立場，除了高度關注日本發展情勢，也應先把自己顧好，讓台海無事。