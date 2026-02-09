影／退警消赴政院前陳抗「賴皮政府還賣命錢」 藍委聲援「欠錢別欠過年」

行政院未依照立法院三讀通過「警察人員人事條例」編列預算，退休警消團體今赴政院前陳抗，轟「賴皮政府還賣命錢」，眾多國民黨立委聲援「不要欠錢欠過年」。政院回應，政府非常照顧警消，近年連4次為軍公教整體加薪，針對相關條例已聲請釋憲，若沒違憲會馬上補齊。

退休警察人員協會總會與消防退休人員協會總會一早頂著低溫赴行政院前陳抗，要求「依法編列預算」，並呼喊口號「法律要勝訴，警消要公道；警消也是人，不能被踐踏」，眾多國民黨立委、律師也到場聲援，隨後眾人遞送陳情書，行政院由綜合業務處副處長羅瑞卿代表收件。

退警總會榮譽總會長耿繼文表示，退休警察一生依法服勤、守護社會治安，退休後依法請領退休金差額，是正當合法之財產權，也涉及政府信賴保護與法治國原則，任何拖延、拒絕或規避給付之作為，皆將嚴重損害政府公信力。

退消總會總會長唐雲明指出，每一通119電話響起都是生死未卜的任務，消防弟兄水裡來、火裡去，以血肉之軀守護民眾生命財產，罹癌與早逝風險都明顯高於一般國人，如今退休後卻在醫療開銷增加、工作能力下降的時候，被大幅削減年金，「賴皮政府，還我警消賣命錢」。

國民黨立委吳宗憲表示，警察往往第一時間把危險扛在自己肩上，處理家暴、面對醉漢、壓制精神病患等，他的支持行動絕不停下來。國民黨立委牛煦庭也轟，「依法行政、依法編列預算、欠錢不要欠過年」。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，警消是維護國家安全與運行最重要的關鍵，政府不應剝削警消的合法權益。國民黨立委黃仁、新北市議員林國春也在現場聲援。

訴訟律師代表李昭儀律師、蔣宗佑律師分別表示，目前已有超過6000位退休警察與消防人員登記參與訴訟，預計於3月中上旬，向台北高等行政法院提起一般給付之訴，請求銓敘部、行政院及內政部等機關，依新制給付每月退休金差額及遲延利息。