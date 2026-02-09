快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

韓國瑜堅持保障立委問政 李貞秀：超越黨派展現院長高度

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨新科立委李貞秀的中國大陸國籍引發爭議。記者潘俊宏／攝影
民眾黨新科立委李貞秀的中國大陸國籍引發爭議。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院韓國瑜昨天表態「保障立委問政是我的天職」。李貞秀今天對此表示，感謝韓國瑜展現高度，展現跨越黨派、一視同仁的高度，維護依法行使職權的基本原則，不僅尊重個別立委，更是守護整個民主制度。

李貞秀為我國首位具有陸配身分的立委，內政部要求其出示放棄中國國籍證明，甚至喊話立法院就雙重國籍依法解職。韓國瑜昨天受訪時首度表態，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀」，他的天職是保障立委在沒有後顧之憂之下全心問政、爭取民眾福祉。

針對韓國瑜的說法，李貞秀今天透過文字回應，感謝韓國瑜一視同仁、保障所有立法委員的問政權益，並且明確表達這項原則同樣適用於李貞秀。

李貞秀指出，韓國瑜身為立法院大家長，展現超越黨派、一視同仁的高度，堅持維護立委依法行使職權的基本原則，這不僅是對個別立委的尊重，更是對整個民主制度的守護，也讓她能夠在沒有後顧之憂的情況下，全心投入問政工作。

李貞秀認為，政府應該尊重多元族群的聲音，新住民在台灣生活多年、成家立業，早就是台灣的一份子，不應該在政治爭議中被歧視或者被忽略。

李貞秀強調，「我在立法院，不只是代表我個人，更承載著一群新住民的期待與心聲。社會在看，歷史也會留下記錄，期盼政府能以理性、制度與人權價值為依歸，讓所有願意為台灣付出的人，都能安心為人民服務、共同為台灣的未來努力。」

韓國瑜 李貞秀 立法院
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／世紀血案爭議 蔣萬安：不應撕裂傷口製造二次傷害

韓國瑜擬面諫賴總統盼化解朝野衝突 陳培瑜：沒作為還想甩鍋

韓國瑜曝總統新春邀五院長聚會 王義川：化解是好

總預算仍卡...韓國瑜新春將面諫賴總統 蔣萬安一句話認同

相關新聞

王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，媒體報導王滬寧在閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、「...

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

台中曾姓老翁昨到北捷公廁縱火案，聲稱不滿自辦重劃案，他向台中市府陳情未果，民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員到黨部登記參選...

【重磅快評】高市大勝 意味「日本有事、台灣有事」將是必然？

日本第51屆眾議院選舉今天上午完成465席全數開票，並確定日本首相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席大勝，這也是二次大...

曾是高市「憧憬的女性」 蔡英文發文祝賀高市：盼台日情誼持續深化

日本眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨囊括316席，突破眾議院310席、總席次三分之二修憲門檻。前總統蔡英文今...

影／退警消赴政院前陳抗「賴皮政府還賣命錢」 藍委聲援「欠錢別欠過年」

行政院未依照立法院三讀通過「警察人員人事條例」編列預算，退休警消團體今赴政院前陳抗，轟「賴皮政府還賣命錢」，眾多國民黨立...

韓國瑜堅持保障立委問政 李貞秀：超越黨派展現院長高度

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨天表態「保障立委問政是我的天職」。李貞秀今天對此表示，感謝韓國瑜展現高度，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。