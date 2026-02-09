韓國瑜堅持保障立委問政 李貞秀：超越黨派展現院長高度

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨天表態「保障立委問政是我的天職」。李貞秀今天對此表示，感謝韓國瑜展現高度，展現跨越黨派、一視同仁的高度，維護依法行使職權的基本原則，不僅尊重個別立委，更是守護整個民主制度。

李貞秀為我國首位具有陸配身分的立委，內政部要求其出示放棄中國國籍證明，甚至喊話立法院就雙重國籍依法解職。韓國瑜昨天受訪時首度表態，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀」，他的天職是保障立委在沒有後顧之憂之下全心問政、爭取民眾福祉。

針對韓國瑜的說法，李貞秀今天透過文字回應，感謝韓國瑜一視同仁、保障所有立法委員的問政權益，並且明確表達這項原則同樣適用於李貞秀。

李貞秀指出，韓國瑜身為立法院大家長，展現超越黨派、一視同仁的高度，堅持維護立委依法行使職權的基本原則，這不僅是對個別立委的尊重，更是對整個民主制度的守護，也讓她能夠在沒有後顧之憂的情況下，全心投入問政工作。

李貞秀認為，政府應該尊重多元族群的聲音，新住民在台灣生活多年、成家立業，早就是台灣的一份子，不應該在政治爭議中被歧視或者被忽略。

李貞秀強調，「我在立法院，不只是代表我個人，更承載著一群新住民的期待與心聲。社會在看，歷史也會留下記錄，期盼政府能以理性、制度與人權價值為依歸，讓所有願意為台灣付出的人，都能安心為人民服務、共同為台灣的未來努力。」