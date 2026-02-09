民進黨南市議員第三選區新人施朝清登記 未來恐辦初選

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南蔴荳民主協進會理事長施朝清（右五）爭取爭取民進黨第三選區市議員提名，今完成領表登記。記者謝進盛／翻攝
台南蔴荳民主協進會理事長施朝清爭取民進黨第三選區（大曾文區）市議員提名，今完成領表登記，黨員資歷已22年的他，將挑戰現任黨籍市議員陳秋宏、吳通龍，若協調不成，該選區將辦初選。

施朝清今上午在多名支持者陪同，前往民進黨台南新營黨部完成領表登記，眾人頻喊「骨力認真打拚為鄉親！」「施朝清凍蒜！」口號，現場增添選味。

國立台灣大學工程科學及海洋工程學研究所碩士的施朝清說，自己來自於產業界，曾任長榮集團榮剛材料科技柳營廠廠長、台南市政府中小企業服務團工商分團副分團長、台南市政府中小企業服務中心組長等職務。

老家在麻豆埤頭的施朝清目前也是麻豆北玄宮主委，他說，早於2004年加入民進黨，黨員資歷已22年，歷任民進黨台南縣黨部黨務專員、2010賴清德競選台南市長後援會競選委員、2016台南市蔴荳民主協進會蔡英文後援會副執行長、市長黃偉哲服務團隊以及2024賴清德總統及郭國文立法委員服務團隊等歷練。

他指出，歷經陳水扁、蔡英文、賴清德總統地方後援會輔選，因第三選區三席市議員中都沒有麻豆人，近來不少支持者多次勸進後，他決定出來拚看看。

施朝清也提出十大競選政見，包括落實麻豆新市政中心便利民眾洽公、爭取捷運規畫延伸至曾文區及麻豆市政中心、爭取高鐵官田站設置、爭取台大醫院於真理大學校區設置麻豆分院等。

下屆第三選區應選三席，民進黨提名二席，現任市議員陳秋宏、吳通龍確定尋求連任，這次面臨施朝清出馬挑戰，若協調未成，民進黨將辦理初選。

台南蔴荳民主協進會理事長施朝清（中）爭取民進黨第三選區市議員提名，今完成領表登記。記者謝進盛／翻攝
