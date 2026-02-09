林佳龍祝賀泰國完成大選 盼與新政府深化合作
泰國8日舉行大選，泰國現任總理阿努廷宣布勝選。外交部長林佳龍今天祝賀泰國順利完成眾議院選舉，並期盼與泰國新一屆政府及國會深化各項實質合作，共同促進區域和平與繁榮。
泰國大選初步結果顯示，阿努廷（AnutinCharnvirakul）所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。阿努廷8日晚間宣布勝選，表示此次勝利屬於人民，將致力於國家穩定發展並解決泰國民眾的問題。
外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍對泰國順利完成眾議院選舉表達誠摯祝賀，並已指示駐泰國代表處代表政府向泰國政府及相關當選人士致電祝賀。
外交部表示，台灣與泰國長期在經貿、投資、觀光、文化及教育等領域交流密切，雙方互為重要合作夥伴。近年在新南向政策架構下，雙邊合作持續深化，民間往來日益頻繁，交流互動成果豐碩。
外交部期盼，未來在既有良好的合作基礎上，持續秉持「總合外交」務實、互惠原則，與泰國新一屆政府及國會進一步深化各項實質合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。
