民進黨台北市長人選王世堅基層呼聲高 昔戰友籲黨中央慎重考慮

民進黨台北市長提名人選傳出延到年後才會拍板，不少基層支持者也擔心影響氣勢，民進黨議員林世宗今登記議員初選也推薦昔日好戰友立委王世堅，希望黨中央可以將王列入慎重考慮人選，作為議員會全力協助參選人，戰勝現任市長蔣萬安。

民進黨原先規畫要在農曆年前完成各縣市首長參選人提名，不過目前六都中北市、桃園尚未確定由誰出戰，台北市部分包含行政院副院長鄭麗君、立委王世堅及吳思瑤等人都被點名，傳出選對會預計到年後才會確定人選，也讓不少基層支持者憂心。

而不少支持者期待王世堅能夠能為年底選戰共主，王昔日議會好戰友、民進黨資深市議員林世宗表示，王確實是很好人選，但仍要經黨中央提名機制評估是否符合市民需求，以及整體戰力配合，希望黨能夠將王納入慎重考慮的人選之一。

林世宗強調，不論中央最終推派哪位參選，作為議員會全力協助戰勝蔣萬安，民進黨雖然有各派系，但大家都是團結在一起，服務、地方行程都不抵觸，為市民爭取更好的建設。

面對基層焦慮，議員林延鳳也說，確實收到很多選民期待，目前有很多人選黨中央評估跟討論，但不管哪一位候選人都非常優秀，氣勢上都不會輸蔣萬安，尤其看到日本大選首相高市早苗率領的自民黨獲得大勝，顯見在民主與共產上，人民都是有智慧選擇民主政體。