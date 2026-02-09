影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能
民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同，媒體問王世堅，台南市長人選陳亭妃可能被換傳聞，他當場回應絕對不可能。
王世堅表示，民進黨有一定的黨紀和規矩，行之近40年，從來沒有民進黨員參與初選，結果出來後，還用其他方式想翻轉，這是絕對不可能的，他說林俊憲委員的品格絕對不可能做這樣的事，他願賭服輸，身為男子漢大丈夫的原則。
王世堅表示，民進黨台南初選剛完，又逢過年，林俊憲和台南議長以前合掛看板拜年，人之常情，他知道林俊憲心目中，一定會放下成見，支持陳亭妃參選，不只林俊憲委員，賴清德總統也一定會在公忙之餘，找時間下來為陳亭妃助選，因為台南、台中和高雄對民進黨展現政績很重要，民進黨這次志在必得。
經過「憲妃大戰」後至今，地方傳出未見整合跡象，立委陳亭妃與挺憲派未和解，地方也傳出「換妃」聲浪。
立委王世堅、莊瑞雄今天陪同「台中英連線」議員參選人，到民進黨台中市黨部辦理黨內初選登記，「台中英連線」議員參選人，分別為：第1選區（大甲、大安、外埔區）吳中源、第4選區(后里、豐原區）蔡怡萱、第5選區（神岡、大雅、潭子區）市議員蕭隆澤、第6選區（西屯區）市議員陳淑華、第8選區（北屯區）市議員謝家宜、第9選區（北區）市議員陳俞融、第11選區（東、南區）市議員陳雅惠、第13選區（大里、霧峰區）市議員張芬郁等8人。
