快訊

愛犬「整天死亡凝視飼主」 帶去檢查獸醫1句話全家嚇壞：史上最貴驗孕棒

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選。記者游振昇／攝影
民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選。記者游振昇／攝影

民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同，媒體問王世堅，台南市長人選陳亭妃可能被換傳聞，他當場回應絕對不可能。

王世堅表示，民進黨有一定的黨紀和規矩，行之近40年，從來沒有民進黨員參與初選，結果出來後，還用其他方式想翻轉，這是絕對不可能的，他說林俊憲委員的品格絕對不可能做這樣的事，他願賭服輸，身為男子漢大丈夫的原則。

王世堅表示，民進黨台南初選剛完，又逢過年，林俊憲和台南議長以前合掛看板拜年，人之常情，他知道林俊憲心目中，一定會放下成見，支持陳亭妃參選，不只林俊憲委員，賴清德總統也一定會在公忙之餘，找時間下來為陳亭妃助選，因為台南、台中和高雄對民進黨展現政績很重要，民進黨這次志在必得。

經過「憲妃大戰」後至今，地方傳出未見整合跡象，立委陳亭妃與挺憲派未和解，地方也傳出「換妃」聲浪。

立委王世堅、莊瑞雄今天陪同「台中英連線」議員參選人，到民進黨台中市黨部辦理黨內初選登記，「台中英連線」議員參選人，分別為：第1選區（大甲、大安、外埔區）吳中源、第4選區(后里、豐原區）蔡怡萱、第5選區（神岡、大雅、潭子區）市議員蕭隆澤、第6選區（西屯區）市議員陳淑華、第8選區（北屯區）市議員謝家宜、第9選區（北區）市議員陳俞融、第11選區（東、南區）市議員陳雅惠、第13選區（大里、霧峰區）市議員張芬郁等8人。

立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同。記者游振昇／攝影
立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同。記者游振昇／攝影
立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同。記者游振昇／攝影
立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同。記者游振昇／攝影

議員 民進黨 王世堅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英系9人戰首都議員！莊瑞雄和王世堅陪同登記：小雞活蹦亂跳

婉拒母雞！王世堅笑稱「我是雄性」：陪大家登記可寫入族譜

李貞秀國籍爭議王世堅也發聲 Cheap點出關鍵：賣國根本不需要中國籍

李貞秀身分爭議 王世堅：達到先前規定的陸配可從寬認定

相關新聞

「世紀血案」未授權爭議 蔣萬安也說話了：不應撕裂傷口

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，爆出製作方未取得當事人林義雄家屬授權就拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制。北市長蔣萬安...

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

台中曾姓老翁昨到北捷公廁縱火案，聲稱不滿自辦重劃案，他向台中市府陳情未果，民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員到黨部登記參選...

游錫堃自曝「曾經是林宅血案嫌疑人」貼出舊報紙：至今心有餘悸

改編自1980年林宅血案的電影「世紀血案」未經事件當事人同意授權下拍攝，引發議論。立法院前院長游錫堃今天在臉書貼出當年舊...

影／民進黨北市士北選區5現任聯合登記 林延鳳盼破除「一屆魔咒」

民進黨北市議員初選登記，其中士林北投選區現任5席都將爭取連任，今天也聯合前往黨部登記，盼彼此都能夠連任成功，其中議員林延...

蘇巧慧、黃國昌選定競辦 李四川現身新北提輝達引聯想

迎戰2026年底地方大選，民進黨、民眾黨新北市長參選人蘇巧慧、黃國昌早已投入戰局，競辦分別選板橋及新莊，雖然國民黨新北市長人選仍未有結果，但被視為國民黨新北市長熱門人選的台北市副市長李四川，2月8日現身板橋里長尾牙，致詞透露輝達下周三「應該會簽約」，且輝達有可能再蓋第二座廠的消息傳出，蘆社大橋雙北一定要合作完成，一席話引發聯想。雙北攜手未來可期，李四川將扮演重要角色，國民黨新北市長人選呼之欲出。

影／民進黨台中市議員聯合登記參選 何欣純喊：團結作戰贏回台中

民進黨提名下屆台中市長參選人、立委何欣純今天陪各派系多位黨籍市議員參選人到市黨部登記，她說自己是母雞，願意領導、帶領所有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。