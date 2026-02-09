分析日眾院選舉啟發 王鴻薇：中美影響選舉值得國民黨警惕

日本自民黨於眾議院大選中「狂勝」，國民黨立委王鴻薇分析，日本選舉結果也給台灣啟發，包含中美之間對選舉的影響，的確值得國民黨深思與謹惕；以及對經濟通膨的對策，國民黨及黨籍參選人也應提出具體對策，才能吸引中間選民。

日本眾議院投票結果，首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨獲得超過修憲所需的310席、國會三分之二席次門檻，扭轉選前與日本維新會合組執政聯盟，席次僅脆弱過半困境。

王鴻薇表示，高市早苗的政治豪賭獲得壓倒性的勝利，對於今年台灣縣市長選舉當然有些啟發。首先，國際情勢上面，高市早苗遇到的是中共的打壓及美國總統川普的支持，中美之間對於選舉的影響，確實值得國民黨來深思與謹惕。

第二，高市早苗面對經濟通膨的問題也提出相關對策，以減稅、財政擴張方式應對，顯然得到年輕人、中間選民的支持，使得自民黨席次大幅、爆發性增加，這點也值得國民黨及黨籍參選人在經濟問題上，提出具體對策，才能有效吸引中間選民。