快訊

愛犬「整天死亡凝視飼主」 帶去檢查獸醫1句話全家嚇壞：史上最貴驗孕棒

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

分析日眾院選舉啟發 王鴻薇：中美影響選舉值得國民黨警惕

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

日本自民黨於眾議院大選中「狂勝」，國民黨立委王鴻薇分析，日本選舉結果也給台灣啟發，包含中美之間對選舉的影響，的確值得國民黨深思與謹惕；以及對經濟通膨的對策，國民黨及黨籍參選人也應提出具體對策，才能吸引中間選民。

日本眾議院投票結果，首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨獲得超過修憲所需的310席、國會三分之二席次門檻，扭轉選前與日本維新會合組執政聯盟，席次僅脆弱過半困境。

王鴻薇表示，高市早苗的政治豪賭獲得壓倒性的勝利，對於今年台灣縣市長選舉當然有些啟發。首先，國際情勢上面，高市早苗遇到的是中共的打壓及美國總統川普的支持，中美之間對於選舉的影響，確實值得國民黨來深思與謹惕。

第二，高市早苗面對經濟通膨的問題也提出相關對策，以減稅、財政擴張方式應對，顯然得到年輕人、中間選民的支持，使得自民黨席次大幅、爆發性增加，這點也值得國民黨及黨籍參選人在經濟問題上，提出具體對策，才能有效吸引中間選民。

國民黨 日本維新會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／盧秀燕恭喜高市早苗大獲全勝 盼台中、日本加強交流合作

高市早苗大勝！自民黨狂掃316席…日股復興行情點火 法人點名00954最受惠

【即時短評】高市早苗與民進黨的超級助選員 都是中共？

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

相關新聞

「世紀血案」未授權爭議 蔣萬安也說話了：不應撕裂傷口

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，爆出製作方未取得當事人林義雄家屬授權就拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制。北市長蔣萬安...

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

台中曾姓老翁昨到北捷公廁縱火案，聲稱不滿自辦重劃案，他向台中市府陳情未果，民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員到黨部登記參選...

游錫堃自曝「曾經是林宅血案嫌疑人」貼出舊報紙：至今心有餘悸

改編自1980年林宅血案的電影「世紀血案」未經事件當事人同意授權下拍攝，引發議論。立法院前院長游錫堃今天在臉書貼出當年舊...

分析日眾院選舉啟發 王鴻薇：中美影響選舉值得國民黨警惕

日本自民黨於眾議院大選中「狂勝」，國民黨立委王鴻薇分析，日本選舉結果也給台灣啟發，包含中美之間對選舉的影響，的確值得國民...

影／民進黨台南「換妃」傳言 王世堅：絕對不可能

民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員參選人到市黨部登記參選，立委王世堅、莊瑞雄也陪同，媒體問王世堅，台南市長人選陳亭妃可能被...

發言人出身組連線 民進黨新北議員初選戰力成形

民進黨新北市板橋區市議員戴瑋姍、三重蘆洲區市議員顏蔚慈，以及中和區市議員參選人張志豪今一同前往新北市黨部完成議員初選登記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。