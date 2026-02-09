退休警消赴政院 籲依法編列退撫預算

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委、退警與退休消防協會9日在行政院陳情，呼籲政府依法編列警消退休金。（直播截圖）
「依法編列警消退撫預算，不要欠錢欠過年！」藍委吳宗憲、林沛祥、牛煦庭、黃仁、退警協會與退休消防協會9日前往行政院抗議，呼籲政府依照三讀通過的《警察人員人事條例》，依法編列預算、撥補退撫基金並給付退休金差額。吳宗憲強調，警消年金一年大約2、30億，相較於政府超收5千億，比例真的很小，盼依法編列其退休金。

盼守住對軍警消承諾

國民黨立委吳宗憲、林沛祥、牛煦庭、黃仁，還有退休警察人員協會總會與消防退休人員協會總會9日在行政院前，手持「依法編列預算／不要欠錢欠過年」手板，並貼有「法定退休金」的紅包袋，象徵退休金差額是已寫入法律的權利，政府應該依法編列預算、給付退休金差額。

吳宗憲表示，自己過去擔任檢察官時，就曾和警察一起在槍戰現場壓制犯嫌；另外，這幾天寒流來襲，大家躲在被窩裡取暖，119電話一響，消防弟兄是往冰冷的海邊衝、往深山裡鑽，每一次出勤都是在跟死神搶人。因此，為退休警消爭取「法定退休金」，更是在守住這個國家對所有軍公教警消的制度承諾。

不該拿釋憲當擋箭牌

「這次新修法不只是為了爭取退休警消的尊嚴！」林沛祥強調，警消長年在第一線承擔高危險、高工時的勤務，是維護國家安全與運行最重要的關鍵，呼籲行政院依法編列預算，不應剝削警消的合法權益。他指出，修法也要讓現職警消，繼續為這份神聖的職志，感到有驕傲、有尊嚴。

國民黨立委牛煦庭質疑，行政院一方面指責在野黨「卡1.25兆國防預算」，另一方面卻連軍人加薪與警消退撫差額預算都不肯編列， 顯示執政黨口頭上說要挺軍警消，實際上卻不願把支持寫進預算。立法院已通砍警消退撫金的法律、總統也已公布，行政院就應依法編列，而不是拿釋憲當擋箭牌。

3月提起行政訴訟

訴訟律師代表李昭儀律師、蔣宗佑律師分別表示，目前已有超過6千位，退休警察與消防人員登記參與訴訟，律師小組正在依個別資料完成起訴狀撰寫與金額試算，預計於3月中上旬，向臺北高等行政法院提起一般給付之訴，請求銓敘部、行政院及內政部等機關，依已完成的新制審定結果，給付每月退休金差額及遲延利息。

行政院 退休金 給付
