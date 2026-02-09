發言人出身組連線 民進黨新北議員初選戰力成形

民進黨新北市板橋區市議員戴瑋姍、三重蘆洲區市議員顏蔚慈，以及中和區市議員參選人張志豪今一同前往新北市黨部完成議員初選登記。三人過去皆曾擔任發言人角色，長期站在第一線為市民發聲，此次組成「市民發言人慧做事連線」，強調不只會發言，更要在議會持續做事、監督市政。

張志豪表示，三人過去不只是發言人同事，也是長期合作的好朋友，彼此在議會問政與政策攻防上都有高度默契。他強調，這次站在一起並非著眼於派系或個人，而是以市政發展與市民權益為優先，「未來在問政質詢上，我們也必須站在市民權益的角度，協助蘇巧慧爭取最大的福利跟建設，這是我們今天一起站出來的共同目標。」

顏蔚慈也指出，張志豪過去在中央黨部擔任發言人期間，與自己和戴瑋姍配合密切，表現深獲肯定。她強調，未來在新北市的合作，「不分黨派、不分立場」，只要是為民主、為新北而戰，都是重要夥伴，「我們今天用發言人連線的方式，就是要強調過去站在第一線為民喉舌、具有高戰力的組合，希望能獲得更多市民認同。」

戴瑋姍則直言，三人過去都被形容為「大砲型」政治人物，走在一起其實不令人意外。她認為，未來三人連線，能在議會「說得更多、做得更多」，有效監督市府運作。對於外界關注是否會安排重量級人士助陣，戴瑋姍表示，議員選舉最重要的仍是個人長期對地方的付出，「不管有沒有大咖，我們的表現，市民都會看得到。」

張志豪也補充，問政成績以及中央、地方歷練，才是爭取市民認同的關鍵，「不管什麼大咖，我們都希望以市民為最大咖，持續努力爭取支持。」

戴瑋姍表示，自己在板橋服務邁入第八年，身為發言人不只是政策說明者，更要把市民的真實心聲帶進議會，未來希望在蘇巧慧帶領下，為民進黨拚下板橋關鍵席次。張志豪則指出，自己長期服務中和鄉親，過去三年在民進黨中央黨部歷練，擔任新聞部主任兼發言人，並走遍基層宣講中央政策，這次重返中和參選，「既是責任，也是承諾，希望把中央經驗真正落實在地方。」