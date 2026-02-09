即時短評/國共智庫論壇有助改善兩岸關係政府當有成人之美胸襟

陸委會批評國共兩黨智庫論壇，民進黨政府如此驚恐國共對話，大可不必。1990年代成立陸委會，是在國統綱領背景下，與海基會合作，主導兩岸交流秩序，如今陸委會立場偏狹，多有阻礙兩岸交流，扭曲兩岸交流意義的表現。台灣不必全面依賴大陸，但一面倒靠攏西方民主供應鏈，也是種不切實際的幻想，經濟活動自有其規律，不可能完全為意識形態主導，如果真有民主供應鏈，歐洲國家就不該購買俄羅斯的能源。

國民黨副主席蕭旭岑率團訪問大陸，以AI、觀光與防災等議題與大陸交流，這是在野黨憂心兩岸情勢的努力，要為台灣爭取和平紅利，從中性的角度來說，國民黨推動了兩岸關係的避險措施，也是告訴世人，和平發展模式仍然可以繼續往前推進。

陸委會急著批評國民黨迎合中共，重回老路，宣稱國共交流不可取代官方溝通，任何涉及公權力的協議若無政府授權即屬違法，這是老生常談，了無新意，迎合中共四個字所展示強烈負面意義，顯非陸委會當有的成人之美立場，任何推動改善兩岸緊張情勢的作為，都值得肯定，對所謂國共智庫論壇達成15項共同意見，刻意使用配合中共統戰，將台灣推向一中原則陷阱的字眼，讓政府顯得氣量狹小。

國民黨只是一個在野黨，沒有那麼大的力量主導台灣經濟拉回依賴大陸市場，損害國家戰略主權。經濟活動自有其規律，斷非政治可以全面干預阻擾，1980年代以來，台灣資金流進大陸，開拓生意，台商總有辦法繞過政府管制，錢進大陸，大陸市場就是有地利之便，台獨如李登輝，天天高喊戒急用忍，台商多是聽者藐藐，沒有人會與金錢利益過不去。政府該努力的，是將原本就存在的經濟活動納入管理，而不是帶頭禁絕杯葛，或者批評努力解決問題的一方。

民進黨政府批評馬英九總統任內的兩岸經貿政策，認為是將台灣鎖進中國大陸，但蔡英文到賴清德兩任總統都沒有廢止ECFA，這難道不是將自己鎖進大陸？批評馬英九，卻不取消馬英九的兩岸經濟作為，豈非自我矛盾。民進黨政府要將台灣與大陸市場脫鉤，轉向西方民主供應鏈，如果真有民主供應鏈這種東西，歐洲國家就不該購買俄羅斯的能源。

美國國力式微，川普總統希望美國再次偉大，不是自己如何振衰起敝，而是甩開自由貿易與全球化，拿關稅作為壓迫他國武器，在保護主義趨勢下，政府推動台灣背對大陸市場，另一面有可能遭遇西方關稅壁壘，投向全世界能否實質轉化台灣的經貿優勢，沒有人能保證，台灣經濟反而可能失去大陸市場的支撐，又受困於國際競爭。

國民黨推動改善兩岸關係，不妨看做台灣尋求多元連結，而非孤立切割的努力，地緣政治的平衡，能夠為台灣帶來穩定。國民黨推動兩岸交流，是努力找回兩岸互利的基礎，民進黨政府的全球戰略，亦有其論據，但意圖用政治全面干預經濟活動的規律，是無視國際關稅戰的陰影，民進黨政府一面切割與大陸經濟關係，但另一方面也無法保證國際社會對台灣的接納。

理性務實才能面對經濟問題，用偏見把對話扭曲為製造威脅，難免偏頗，所思所念，當以台灣整體利益為主，而非某個政黨個別的意識形態利益，深耕兩岸與走向世界，兩者並不違背，可以取得平衡，相輔相成，台灣要在變動詭譎的國際局勢站穩腳步，需要務實理智，而不是偏見看待九二共識，然後割裂兩岸，能夠緩衝兩岸緊張的九二共識，並不必然將台灣鎖入一國兩制，這可以成為兩岸對話的基礎，一邊一國雖然鮮明強烈，卻不能解決台灣目前所處的兩岸困境。