日首相高市選舉壓倒性勝利 何欣純：敢做決定、敢扛責任

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨下屆台中市提名人何欣純認為，「敢做正確決定，敢扛成敗責任 」是日本首相高市早苗能夠贏得人民信任，帶領自民黨再次贏回過半席次的原因。圖／何欣純提供
民進黨下屆台中市提名人何欣純認為，「敢做正確決定，敢扛成敗責任 」是日本首相高市早苗能夠贏得人民信任，帶領自民黨再次贏回過半席次的原因。圖／何欣純提供

日本首相高市早苗所率執政聯盟在選舉中取得壓倒性勝利，民進黨下屆台中市提名人何欣純認為，「敢做正確決定，敢扛成敗責任 」是高市能夠贏得人民信任，帶領自民黨再次贏回過半席次的原因。

何欣純說，她隔海看見高市早苗總理奔走全日本，帶領自民黨贏回多數，心中有所感觸。而她自己從政20多年來，非常清楚市民的需要，以及急於改變的期盼。她認真勤跑基層，用專業參與公共事務，同時也堅持政府推動政策要有溫度，並且不失效率和紀律。

她說，「敢做正確決定 敢扛成敗責任 」是高市能夠贏得人民信任，帶領自民黨再次贏回過半席次的原因。台中正站在轉型提升的關鍵時刻，不論交通建設、產業升級、環境品質、社會安全，每一題都需要「敢做決定、敢扛責任」的市長來領導。

