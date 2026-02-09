學者：日本用選票選擇更綁緊美國 台灣能走的路變得更窄

日本眾議院改選，首相高市早苗帶領的自民黨與執政聯盟取得壓倒性勝利。旅美教授翁履中指出，這場選舉同時也被視為選民對高市對中與台海立場的間接認可。從選舉結果來看，多數選民接受這條更綁緊美國，有較高風險、但更符合安全現實的路線，台灣能走的路正在一條一條變窄，台灣政治人物若無法處理好對美、對日的關係，就很難獲得真正的國際空間與實質支持。

翁履中說，自民黨與盟友在眾議院取得三分之二的超級多數，幾乎完全掌控眾議院立法權，具備推動重大政策、甚至壓過參議院反對聲音的政治能量。這樣的結果不只是一次選舉勝利，更是對高市上任僅三個月便解散國會、豪賭提前大選的全面肯定。

翁履中說，這位64歲的保守派首相，賭的是她直言不諱、行動快速、強調安全與經濟振興的領導風格，能在經濟成長乏力、對中關係緊張、國際局勢高度不確定的背景下，獲得選民授權。結果顯示，她的判斷與選民的期待高度重疊。即使部分地區遭遇大雪，投票率仍未明顯下滑，不少選民表示，他們支持的是一個「看起來知道自己要做什麼、也敢承擔後果」的政府。

翁履中表示，選舉結果同時反映出反對派的疲弱。倉促整合的中間改革聯盟未能成功說服選民，自民黨反而在高市領導下，有機會在多年聯合執政後重新取得單獨過半的政治優勢，象徵日本政治再次回到強勢執政的軌道。

翁履中分析，高市與美國總統川普之間的互動，為這條路線提供強烈的政治象徵。選後，高市也公開感謝川普支持，並確認將於三月訪問白宮。這些動作清楚顯示，日本新政府已做好心理準備，將在川普主導的美國外交節奏中，主動對齊、積極參與。

翁履中表示，如果用一句話形容這場選舉的國際意義，那就是日本用選票，正式選擇「全面靠美國、換取安全」這條路，而且幾乎沒有留下太多迴旋空間。

他指出，高市的壓倒性勝利，讓她在國內政治上更有能量，但在對美關係上反而不太可能「強起來」。因為這張選票授權的本質，是要她把日本帶往一條更清楚、也更昂貴的路：更高的國防支出、更緊密的美日同盟、更明確站在美國的戰略位置上。

翁履中說，日本當然也會對川普式的談判風格、關稅壓力與成本分攤感到不滿，只是相較於情緒，日本社會更在意的是，在中國崛起、地緣風險升高、供應鏈被武器化的時代，沒有美國的支持，日本要如何確保安全與經濟穩定？這份焦慮，壓過了不滿，最後變成「更綁緊」而不是「更疏遠」。

從華府角度，翁履中認為，對川普而言，高市大勝不只是盟友穩定，更是一張對中談判時很「好用」的牌。尤其在四月美中峰會之前，美國多了一個在政治、軍事、產業上更高度配合的日本政府，談判底氣與操作空間自然更大。

至於台灣該怎麼看？翁履中說，這次選舉與其說是高市的個人勝負，不如說是日本在壓力下做出的「生存路徑選擇」。可以解讀成更強硬對中，也可解讀成務實妥協；但無論怎麼評價，這都是日本民意對「現階段如何活下去」的回答。

翁履中說，台灣從中至少要看懂兩件事。第一，對美國不滿很正常，全世界都一樣；要求政府更透明、更專業地談判，避免把「與美合作」變成免責金牌，這是民主社會應有的監督。第二，也是更關鍵的：台灣的替代選項相對少、緩衝時間相對短，很多國家可以邊談邊拖、邊吵邊換路，台灣往往是邊談邊被逼近。

他說，未來一段時間，台灣民眾對美日互動的「感受度」可能會比對北京更高，因為北京多年來的威脅某種程度已被「習慣化」，除非突然特別友善或特別強悍，否則多被視為常態；相對地，美日政策的調整卻會更直接影響台灣的安全成本、經濟選擇與政治空間。

翁履中說，在日本明確全面靠向美國之後，台灣能走的路，正在一條一條變窄。台灣政治人物若無法處理好對美、對日的關係，就很難獲得真正的國際空間與實質支持。真正的考驗，不是要不要選邊，而是我們是否有能力把成本控制在可承受範圍內，替自己保留最大的談判空間與政治彈性。