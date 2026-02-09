影／世紀血案爭議 蔣萬安：不應撕裂傷口製造二次傷害

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）今天在副市長林奕華（左）陪同下出席南港區「115年度市長與里長有約」。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天出席南港區「115年度市長與里長有約」，針對電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑篡改歷史等引發爭議。蔣萬安受訪時表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

另外對於1.25兆軍購特別條例持續卡關，立法院長韓國瑜8日於嘉義受訪時透露，賴清德總統過年可能邀請5院院長會面，他會當面向賴清德提議「化」這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉。蔣萬安表示，他支持必要而且合理的軍購案，來厚植整體的國防實力，立法院也必須要實質審查、嚴格把關。蔣萬安強調，他認同韓國瑜面諫的做法，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。

台北市長蔣萬安今天出席南港區「115年度市長與里長有約」，並向現場里長報告施政成果。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席南港區「115年度市長與里長有約」，並向現場里長一一握手致意。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天在副市長林奕華（左）陪同下出席南港區「115年度市長與里長有約」。記者胡經周／攝影
蔣萬安 韓國瑜 世紀血案
