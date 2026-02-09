影／世紀血案爭議 蔣萬安：不應撕裂傷口製造二次傷害
台北市長蔣萬安今天出席南港區「115年度市長與里長有約」，針對電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑篡改歷史等引發爭議。蔣萬安受訪時表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。
另外對於1.25兆軍購特別條例持續卡關，立法院長韓國瑜8日於嘉義受訪時透露，賴清德總統過年可能邀請5院院長會面，他會當面向賴清德提議「化」這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉。蔣萬安表示，他支持必要而且合理的軍購案，來厚植整體的國防實力，立法院也必須要實質審查、嚴格把關。蔣萬安強調，他認同韓國瑜面諫的做法，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。