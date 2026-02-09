民眾黨團對「憲判2號」有不同意見 喊話賴總統補提名缺額大法官

謝銘洋等5名大法官組成的憲法法庭日前做出115年憲判字第2號判決，護理法律專業學者背景的民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳今天說，不同意「憲判2號」見解，譴責憲法法庭持續做出5人判決讓台灣法治搖搖欲墜，呼籲賴清德總統盡速補提名缺額大法官人選，而非用這種方式持續製造朝野對立。

憲法法庭上周做出115年憲判字第2號判決，健保法第85條規定部分違憲，其中大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3人持續拒絕參與評議，僅有大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等5人實際參與評議。

邱慧洳今天在臉書發文表示，憲法法庭持續 「違憲、違法」 做出5人判決，民眾黨團對此給予譴責，此舉已經讓台灣法治搖搖欲墜，至於大法官宣告健保法第85條規定違憲，自己也秉持反對意見，此項規定沒有違憲。

邱慧洳指出，現行健保法第85條規定，「扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處一倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處三倍之罰鍰」，本次大法官認為違憲也提出不同意見。

邱慧洳說明，此項規定主要是針對「補充保費之扣繳」設計罰則，就「應扣繳卻未扣繳」相關情形予以處罰，這是以「應扣繳金額」的「一定倍數」作為罰鍰基數，而此規定罰鍰，具有金額上限（亦即「應扣繳金額」的三倍），並非無限制加重裁罰。

邱慧洳還說，補充健保制度本身設有扣取限制，避免出現裁罰金額過高的離譜現象，例如單次給付金額以1000萬元為限的「扣取上限」，亦即扣費義務人單次給付金額超過1000萬元部分「不扣取補充保費」，也因此不會產生罰鍰問題 。

邱慧洳表示，關於行政罰的設計，憲法並無「必須賦予裁量權」的要求，然而此規定具有遞進性（先一倍，逾期未補繳才三倍），符合責罰相當的要求，大法官必須拿出「依健保法第85條規定開罰真的很不合理」的具體案例作為佐證，不能僅靠想像或擔心，想要一竿子打翻一船人。

邱慧洳也呼籲，政府應該提出大法官人選、盡快補足缺額，重新讓憲法法庭回到正軌、「合法」運作，而非用這種方式持續製造朝野對立，期待新會期很快就能看到提名大法官名單。