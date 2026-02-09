影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

台中曾姓老翁昨到北捷公廁縱火案，聲稱不滿自辦重劃案，他向台中市府陳情未果，民進黨立委何欣純今天陪黨籍市議員到黨部登記參選時說，此事件代表批盧秀燕市府團隊螺絲鬆了，或是市府團隊看到現在的市長不喜歡扛責任，作決定，所以市府團隊也跟著這種團隊文化，不敢為市民權益而奮戰。

立委何欣純表示，曾姓老翁多次向台中市政府陳情市地重劃案，她說縱火行為不能允許，但是要找出縱火者為何用如此激烈手法引起國人注意的原因，她說台中市政府責無旁貸，台中市府接受陳情時有無重新檢視相關程序，可以改進或回應，為地主權益作任何調整或補救，任何動作。

她說市府團隊的螺絲是否鬆了，螺絲沒有了，或是市府團隊看到現在的市長不喜歡扛責任，作決定，所以市府團隊也跟著這種團隊文化，不敢扛責任和作決定，為市民權益而奮戰，她說自己未來到市府主政，市府團隊一定站在第一線，為市民權益和福祉，市政公正和建設的公共利益，她承諾自己說得到，做得到。

曾姓老翁昨天到台北捷運公廁縱火被逮，他聲稱不滿台中神岡大夫第重劃不公，市府未受理陳情；台中市府今天回應指出，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自民國107年5月暫緩施工。

市府指出，自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議係屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。