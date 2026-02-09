日選舉壓倒性勝利 吳思瑤：挺台抗中通過民主檢驗

新莊區議員參選人吳奕萱今在台北市立委吳思瑤、在地立委吳秉叡陪同下，前往民進黨新北市黨部完成登記。而對於近期國際與兩岸局勢，吳思瑤受訪時指出，日本首相高市早苗所率執政聯盟在選舉中取得壓倒性勝利，顯示「日本有事、台灣有事」的戰略路線，已獲日本社會多數支持，也通過民主檢驗。

吳思瑤指出，日本首相高市早苗所率領的執政聯盟在選舉中取得壓倒性勝利，不僅是政黨競逐結果，更清楚向國際社會傳達「日本有事、台灣有事」的戰略路線已獲日本多數民意支持。她強調，這樣的選舉結果代表挺台立場通過民主檢驗，也顯示日本將成為台灣在印太地區最堅實的盟友之一。

談及近期兩岸情勢，吳思瑤指出，外界關注所謂「鄭習會」傳聞，正值日本選舉結果出爐之際，亞洲同時發生兩件高度政治意涵的事件。她表示，相關訊息顯示，北京對台工作的目標已不再隱晦，甚至明確要求在台協力者在立法院力擋台美軍購合作，干擾台美經貿與供應鏈布局。

吳思瑤直言，從相關訊息內容來看，中國不僅試圖影響台灣的國防政策，更不避諱介入台灣九合一選舉，所謂政策交流與論壇，其實都是包裝，真正目的在於統戰與介選。她批評，在野黨在立法院多次阻擋軍購案，已讓外界質疑是否配合北京立場，形同為特定政治人物或政黨利益，付出「讓台灣安全受影響的代價」。

吳思瑤強調，若真為促成鄭麗文與中國高層會面，而持續阻擋台美軍購，後果將是削弱台灣的國防與國際信任。她也喊話在野黨，不應為了政黨算計或個人政治布局，犧牲國家安全與台灣整體利益，「親中反美、犧牲台灣安全的路線，在台灣是行不通的」。

吳思瑤最後表示，從日本選舉結果到兩岸互動的最新發展，都顯示民主陣營正持續強化對台灣的支持，呼籲台灣內部政治力量應以國家利益為優先，共同守住民主與安全的底線。