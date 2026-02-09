快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市立委吳思瑤（右）今陪同子弟兵新莊區議員參選人吳奕萱前往民進黨新北市黨部登記參選。記者張策／攝影
台北市立委吳思瑤（右）今陪同子弟兵新莊區議員參選人吳奕萱前往民進黨新北市黨部登記參選。記者張策／攝影

新莊區議員參選人吳奕萱今在台北市立委吳思瑤、在地立委吳秉叡陪同下，前往民進黨新北市黨部完成登記。而對於近期國際與兩岸局勢，吳思瑤受訪時指出，日本首相高市早苗所率執政聯盟在選舉中取得壓倒性勝利，顯示「日本有事、台灣有事」的戰略路線，已獲日本社會多數支持，也通過民主檢驗。

吳思瑤指出，日本首相高市早苗所率領的執政聯盟在選舉中取得壓倒性勝利，不僅是政黨競逐結果，更清楚向國際社會傳達「日本有事、台灣有事」的戰略路線已獲日本多數民意支持。她強調，這樣的選舉結果代表挺台立場通過民主檢驗，也顯示日本將成為台灣在印太地區最堅實的盟友之一。

談及近期兩岸情勢，吳思瑤指出，外界關注所謂「鄭習會」傳聞，正值日本選舉結果出爐之際，亞洲同時發生兩件高度政治意涵的事件。她表示，相關訊息顯示，北京對台工作的目標已不再隱晦，甚至明確要求在台協力者在立法院力擋台美軍購合作，干擾台美經貿與供應鏈布局。

吳思瑤直言，從相關訊息內容來看，中國不僅試圖影響台灣的國防政策，更不避諱介入台灣九合一選舉，所謂政策交流與論壇，其實都是包裝，真正目的在於統戰與介選。她批評，在野黨在立法院多次阻擋軍購案，已讓外界質疑是否配合北京立場，形同為特定政治人物或政黨利益，付出「讓台灣安全受影響的代價」。

吳思瑤強調，若真為促成鄭麗文與中國高層會面，而持續阻擋台美軍購，後果將是削弱台灣的國防與國際信任。她也喊話在野黨，不應為了政黨算計或個人政治布局，犧牲國家安全與台灣整體利益，「親中反美、犧牲台灣安全的路線，在台灣是行不通的」。

吳思瑤最後表示，從日本選舉結果到兩岸互動的最新發展，都顯示民主陣營正持續強化對台灣的支持，呼籲台灣內部政治力量應以國家利益為優先，共同守住民主與安全的底線。

日本 吳思瑤 九合一選舉
【即時短評】高市早苗與民進黨的超級助選員 都是中共？

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

先酸白軍購條例「拼裝車打三折」 吳思瑤再嗆藍版本不敢期待

「世紀血案」未授權爭議 蔣萬安也說話了：不應撕裂傷口

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，爆出製作方未取得當事人林義雄家屬授權就拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制。北市長蔣萬安...

「世紀血案」爭議燒 王義川痛批無良：不後續製作就公開燒掉

民進黨立委王義川今早陪同正國會議員參選人張銘祐、林子揚登記參選。媒體詢問近期的「世紀血案」電影風波，國民黨立院黨團也將開...

郭國文：高市率自民黨變「超強」 台日成第一島鏈命運共同體

日本眾議院大選開票結果，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨可望取得超過310席跨過三分之二修憲門檻，與日本維新會組成的執政聯...

韓國瑜擬面諫賴總統盼化解朝野衝突　陳培瑜：沒作為還想甩鍋

國防預算、總預算持續卡關，立法院長韓國瑜昨天透露，賴清德總統新春期間可能會邀五院院長見面，他會正式提議，是否考慮「化」字...

日選舉壓倒性勝利 吳思瑤：挺台抗中通過民主檢驗

新莊區議員參選人吳奕萱今在台北市立委吳思瑤、在地立委吳秉叡陪同下，前往民進黨新北市黨部完成登記。而對於近期國際與兩岸局勢...

韓國瑜曝總統新春邀五院長聚會 王義川：化解是好

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問到有關賴清德總統將在新春時間邀請五院院長聚會，王義...

