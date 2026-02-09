自民黨席次達修憲門檻 學者：高市是否乘勝追擊提修憲案仍需觀察

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國策研究院今舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會。記者周佑政／攝影
國策研究院今舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會。記者周佑政／攝影

日本眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨囊括316席，突破眾議院修憲所需的310席三分之二門檻。學者表示，日本行憲迄今沒有任何首相敢提修憲案，此次自民黨雖在眾議院大勝，但目前在參議院席次並未過半，未來高市是否乘勝追擊、聯合其他政黨提修憲，還需觀察。

日本憲法第9條規定永遠放棄戰爭、禁止維持武裝力量以及不承認交戰權，因此被稱為「和平憲法」。高市早苗去年當選自民黨總裁後，與立場更右的日本維新會結盟，並將修憲列為核心政治目標之一。在安保與修憲方面的政見，自民黨主張，以「在憲法中明記自衛隊」為核心的修憲；修訂安保相關三份文件，及放寬防衛裝備出口限制等。

國策研究院今舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會。高市早苗是否發動修憲備受關注，國策研究院副院長郭育仁說，日本修憲規定是所有民主國家中最困難，須在眾院465席中的三分之二先過關，之後參院248席的三分之二通過後，再付諸公投。日本從1947年行憲至今，完全沒有公投經驗，也沒有任何一位首相敢提修憲案。縱使在2017年，已故前首相安倍晉三締造眾院大勝286席，都不敢把巨大政治能量投入修憲工程。

郭育仁說，自民黨雖在眾院大勝，但在參院248席中只占101席，維新會19席，兩黨加起來才120席，不到過半的125席。他認為，高市會很快約見國民民主黨黨魁玉木雄一郎進行會外談判；高市乘勝追擊，一定會獲得國民民主黨支持，若此事發生，代表高市內閣會往強勢穩定長期的執政道路前進。

此外，郭育仁指出，這次選舉結果最大影響是，日本政壇「親中派」徹底瓦解，包括二個指標性的親中人物，第一是1990年代以來日本政治最大「亂源」小澤一郎落選，第二是去年11月在國會對高市質詢「台灣有事」的岡田克也落選。

國策研究院執行長、當代日本研究學會會長王宏仁說，「中國因素」促成高市必須冒險解散國會、做出賭注。自民黨大勝，未來日本對台政策，「中國因素」成分會降到最低。

王宏仁指出，高市3月19日將訪美，尋求重新定義、確認以及鞏固美日的同盟關係；至於中日關係，他認為，中國不會放軟對日本的施壓，在此情況下，美國扮演何種角色、美日之間如何相互合作值得觀察。

亞太和平研究基金會執行長董立文說，日本這次政局變化，再次證明在目前國際政治架構下，選擇戰略平衡、戰略模糊的中間路線，沒有存活的空間，唯有選擇戰略清晰的路線，才能符合選民的要求、契合國際的要求。高市的大勝，預示日本未來會走一條國家強大、親美、抗中、和台的路線，沒有回頭路。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員徐遵慈表示，高市立即要做的是經濟方面的政策，包括減稅、解決外籍人士在日本買房、觀光等問題。郭育仁也說，高市接下來最大的挑戰是經濟層面事務。

