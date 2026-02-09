自民黨眾院選大勝 台日關係走向 王義川：往前、友好、更緊密

日本第51屆眾議院選舉已全數開票及席次確定，日本首相高市早苗的高人氣，其帶領的自民黨創下二戰以來首度眾院席次超過3分之2。民進黨立委王義川今被媒體問到台日關係未來走向，他認為，會朝向繼續往前、友好，更緊密的結合。

日本首相、自民黨總裁高市早苗率領自民黨單獨拿下316席次，在二戰後首度跨越眾院三分之二，若加上聯立夥伴日本維新會的36席次，自維席次總計奪下352席。

王義川說，他在上周到日本時，也感受到日本媒體在這次選舉的評論和預測中，日本人聚焦關心議題是台灣和中國，高市早苗領導的自民黨大獲全勝，而高市支持台灣的立場來說，台日關係會繼續往前、友好，是充滿信心的，日本人和國會議員和台灣會有更緊密結合。

他也說，相信全台灣人第一次這麼關係日本的國會選舉，不管是手機還是網路，至於自民黨國會單獨過半達到修憲等議題，這是日本國家的事務，但選舉結果是對台日友好的進展。