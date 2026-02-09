昔遭指為「林宅血案」嫌疑人 游錫堃貼剪報：至今還心有餘悸

國片「世紀血案」改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。當年曾被質疑是嫌疑人的前立法院長游錫堃，今天在臉書貼出當年「中華日報」報導顯示，「我曾是林宅血案嫌疑人，只差沒有寫出名字，40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

該報導於1980年3月4日報導，標題為「宜蘭警方昨日查訪 可疑高高瘦瘦人物，春節期間活躍到處拜訪，並與加伯、艾琳達等熟識」。報導內容寫到，「經警方查訪的這位特定對象人物，現年33歲、宜蘭縣人，某專科學校畢業，身高174公分，體重約52公斤，他和林義雄站在一起，高出林義雄半顆頭，皮膚黝黑，留長髮，看起來予人有高高瘦瘦的印象」。

儘管報導通篇未提到「游錫堃」三字，但人物背景介紹卻與游錫堃相當吻合；報導所稱的「加伯」為澳洲學者家博（J. Bruce Jacobs），曾被警方以「大鬍子」為名列為嫌疑犯偵辦，艾琳達則是當時施明德的妻子。