鄭麗文3月中會見習近平？ 王義川酸：達到這幾個指標才能去

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨立委王義川今早陪同正國會北市市議員參選人張銘祐（左）、林子揚（右）登記。記者洪子凱／攝影
民進黨立委王義川今早陪同正國會北市市議員參選人張銘祐（左）、林子揚（右）登記。記者洪子凱／攝影

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問及，據傳國民黨主席鄭麗文和中共主席習近平將於三月中舉行「鄭習會」，王義川說，不意外，但重要指標是國民黨要成功擋下國防預算、國家總預算和台美關稅，鄭麗文才能去中國。

王義川說，自從鄭麗文當上國民黨主席，就向中國靠攏，中國又想要操縱台灣選舉已有多年，鄭習會不會成，重要指標就是2、3月，立法院1.25兆國防特別條例，國家總預算、台美關稅，這些事情國民黨會擋到底，擋到這些都沒有過，拖垮台灣、讓台灣亂，達到這樣目的，鄭麗文才能去中國。

王義川說，中國在去年和今年下了指令，要一直擾亂台灣、使台灣不能往前走，進而推進國家統一進程，要有具體行動，這個中國講了很多次。現在鄭麗文、蕭旭岑等人擾亂台灣，這些往前推進，鄭麗文才能到中國，否則什麼都不用談。

王義川也說，國安等相關單位也都嚴陣以待，台灣人要特別注意，也希望繼續支持國家，不要被鄭麗文、蕭旭岑之流，為了想要去見習近平，去做傷害台灣的動作。

鄭麗文 王義川 國民黨
