「世紀血案」爭議燒 王義川痛批無良：不後續製作就公開燒掉

民進黨立委王義川今早陪同正國會議員參選人張銘祐、林子揚登記參選。媒體詢問近期的「世紀血案」電影風波，國民黨立院黨團也將開召開記者會。王義川痛批，電影還沒上映，國民黨怎麼知道裡面講反威權？更氣憤提到，製作單位稱不後續製作，那就公開燒掉，不然背後出錢的人再參與就好。

國民黨立法院黨團將於今早10時30分召開「電影反威權 現實搞威權」記者會。王義川酸說，國民黨怎麼知道裡面是講反威權？電影都還沒有演，難道是有參與？而且電影裡面出現虛構角色，卻有史明，「一部電影就要摧毀林義雄、史明，太不道德。」仔細看相關製作人前一部的電影是要摧毀李登輝前總統，「這樣對嗎？」

王義川說，製作單位聲稱不參與後續製作，「那就找別人後續製作就好，說什麼肖話。」尤其世紀血案製作費稱5千萬，「後續不製作？騙人，後面出錢的人再參與。那就公開燒掉。」他也說，敬告台灣所有電影院，只要上架該片，全台灣就要抵制那家電影院。

王義川嘆，製片公司上一部電影是要摧毀台灣民主之父，現在又要摧毀長期為台灣努力、創立獨立台灣會的史明、民進黨林義雄，「這群人有良心嗎？」中國人拍這些電影，要摧毀台灣民主，「用台灣民主去摧毀台灣民主」，這就是中共長期在做的，「不要說什麼後續不製作，那就公開燒掉。」

中正萬華市議員參選人張銘祐也說，自己當初就是在義光教會洗禮，正是林宅血案的發生地，回顧這條歷史，直至今日都還沒有公開，後面可能牽涉到很大的團體，他也質問台北市長蔣萬安，「當時疑似你的阿公當總統，有沒有背後操作？為什麼選擇在228這天來殺害林義雄先生家人？」

張銘祐也問導演，導演的阿公是當時警總發言人，難道沒有責任要釐清真相嗎？至於演員則是相對無辜，他也曾拍過國際橋牌社劇，當時劇組也是非常講究裡面的考據，世紀血案這部電影有去問嗎？不是授不授權問題，而是有沒有尊重人。