快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

「世紀血案」爭議燒 王義川痛批無良：不後續製作就公開燒掉

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨立委王義川今陪同北市市議員參選人登記。圖／擷取自網路
民進黨立委王義川今陪同北市市議員參選人登記。圖／擷取自網路

民進黨立委王義川今早陪同正國會議員參選人張銘祐、林子揚登記參選。媒體詢問近期的「世紀血案」電影風波，國民黨立院黨團也將開召開記者會。王義川痛批，電影還沒上映，國民黨怎麼知道裡面講反威權？更氣憤提到，製作單位稱不後續製作，那就公開燒掉，不然背後出錢的人再參與就好。

國民黨立法院黨團將於今早10時30分召開「電影反威權 現實搞威權」記者會。王義川酸說，國民黨怎麼知道裡面是講反威權？電影都還沒有演，難道是有參與？而且電影裡面出現虛構角色，卻有史明，「一部電影就要摧毀林義雄、史明，太不道德。」仔細看相關製作人前一部的電影是要摧毀李登輝前總統，「這樣對嗎？」

王義川說，製作單位聲稱不參與後續製作，「那就找別人後續製作就好，說什麼肖話。」尤其世紀血案製作費稱5千萬，「後續不製作？騙人，後面出錢的人再參與。那就公開燒掉。」他也說，敬告台灣所有電影院，只要上架該片，全台灣就要抵制那家電影院。

王義川嘆，製片公司上一部電影是要摧毀台灣民主之父，現在又要摧毀長期為台灣努力、創立獨立台灣會的史明、民進黨林義雄，「這群人有良心嗎？」中國人拍這些電影，要摧毀台灣民主，「用台灣民主去摧毀台灣民主」，這就是中共長期在做的，「不要說什麼後續不製作，那就公開燒掉。」

中正萬華市議員參選人張銘祐也說，自己當初就是在義光教會洗禮，正是林宅血案的發生地，回顧這條歷史，直至今日都還沒有公開，後面可能牽涉到很大的團體，他也質問台北市長蔣萬安，「當時疑似你的阿公當總統，有沒有背後操作？為什麼選擇在228這天來殺害林義雄先生家人？」

張銘祐也問導演，導演的阿公是當時警總發言人，難道沒有責任要釐清真相嗎？至於演員則是相對無辜，他也曾拍過國際橋牌社劇，當時劇組也是非常講究裡面的考據，世紀血案這部電影有去問嗎？不是授不授權問題，而是有沒有尊重人。

電影院 世紀血案 王義川
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

兇手狠毒趕盡殺絕！ 1980年震驚社會的林宅血案

民進黨桃園議員初選 王義川率正國會子弟兵登記

王義川酸建商女婿談都更 黃國昌邀賴總統：攤開民進黨收多少政治獻金

講了什麼？王義川自曝接到新任白委來電 陳清龍搖頭還原致電過程

相關新聞

「世紀血案」未授權爭議 蔣萬安也說話了：不應撕裂傷口

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，爆出製作方未取得當事人林義雄家屬授權就拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制。北市長蔣萬安...

「世紀血案」爭議燒 王義川痛批無良：不後續製作就公開燒掉

民進黨立委王義川今早陪同正國會議員參選人張銘祐、林子揚登記參選。媒體詢問近期的「世紀血案」電影風波，國民黨立院黨團也將開...

郭國文：高市率自民黨變「超強」 台日成第一島鏈命運共同體

日本眾議院大選開票結果，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨可望取得超過310席跨過三分之二修憲門檻，與日本維新會組成的執政聯...

「柯男」或「柯女」出馬高雄 藍白真的不會三腳督？

民眾黨主席黃國昌日前接受聯合報專訪，記者問，2026年底的九合一選舉不會再出現2024年總統大選「三腳督」的情況，只適用新北市，還是六都16縣市？黃國昌說，藍白不會有三腳督的原則一體適用。 黃國昌的「不能三腳督」是對選舉務實的看法，對討厭民進黨的選民言，無異是2026開春的利多行情。但是，最難的是如何從「想法」落實到「行動」，簡單的說：「執政聯盟」在藍白的領導高層心中是目標還是口號？

總預算仍卡...韓國瑜新春將面諫賴總統 蔣萬安一句話認同

立法院長韓國瑜昨受訪說，賴清德總統過年的時候，新春可能會邀五院院長去，「我會正式向總統提議，是不是要考慮『化』這個字。大...

昨與李四川碰面 侯友宜：認真、優秀

新北市板橋里長聯誼會主席林榮彩昨舉辦餐敘，台北市副市長李四川與新北市長侯友宜同桌引發熱議。新北市長侯友宜今天表示，四川是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。