郭國文：高市率自民黨變「超強」 台日成第一島鏈命運共同體

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
日本首相高市早苗治下的自民黨在8日眾院改選中大獲全勝，狂掃316席次。歐新社
日本眾議院大選開票結果，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨可望取得超過310席跨過三分之二修憲門檻，與日本維新會組成的執政聯盟加總更可望在總席次465席中取得超過350席眾議員席次。民進黨立委郭國文指出，高市代表的抗中、重視國家安全與戰略定位的路線獲確肯定，未來台日關係不只是理念共享，而是在經濟安保、半導體產業等合作上，第一島鏈上的命運共同體。

郭國文在臉書撰文指出，自民黨「超強」格局確立，迎接日本令和維新，日本眾議院大選開票結果，自民黨獲得316席、日本維新36席，自民黨單獨取得過半，執政聯盟突破310席修憲門檻，成有史以來破紀錄的勝選，一強已不足形容自民黨，而是「超強」。

郭國文觀察，在野黨多位重量級人物落馬，中道改革聯合共同幹事長安住淳在宮城第4選區敗給自民黨候選人，終結長達30年的選區連勝；而同屬中道改革聯合核心人物、19次勝選的小澤一郎亦在岩手第3選區落選，選前質疑台灣有事、日本有事的岡田克也亦落馬，顯示在野陣營合併策略的方向錯誤；更反映出日本社會對親中路線的明確否定。

郭國文表示，日本選民用選票做出的清楚選擇，親中路線正在被日本社會所唾棄，而高市早苗所代表的抗中、重視國家安全與戰略定位的路線，獲得了明確的肯定與接受。

他說，從政治結構來看，這場勝選也讓高市站上了一個全新的位置，掌握黨內實質的話語權，真正落實她讓日本民眾公投的國家路線，成為小泉純一郎、安倍晉三之後，日本第三位具備長期執政條件的首相。

文末，郭國文總結，對台灣而言，未來面對的日本，不只是友台，而是在民意、政治結構與路線選擇上的高市政權，台日關係接下不只是理念共享，而是在經濟安保、半導體產業等合作上，第一島鏈上的命運共同體。這場勝利，意味著高市早苗正走向成為一位有實力的安倍路線實踐者。

日本維新會 自民黨 台日關係
郭國文：高市率自民黨變「超強」 台日成第一島鏈命運共同體

