高市早苗領軍自民黨大勝 外交部：將雙邊關係提升為全面夥伴關係

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
日本第51屆眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨獲得壓倒性勝選。(歐新社)
日本第51屆眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨囊括316席，突破眾議院三分之二門檻。外交部今天表示，部長林佳龍代表政府對日本順利完成大選表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府於第一時間電賀高市首相、跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員，以及其他友台國會議員。

外交部表示，台灣與日本是共享民主、自由、人權及法治等核心價值的重要夥伴與友人，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經濟外交等各領域合作成果豐碩。近年日本呼籲國際社會關注台海和平穩定，日本朝野各界對支持台灣國際參與，以及深化台日友好交流也有高度共識。

外交部指出，我國期盼在台日關係既有良好基礎上，秉持「總合外交」理念與日本政府及朝野政黨持續深化實質合作，將雙邊關係提升為互補的「全面夥伴關係」，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。

此次眾議院選舉結果，自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，突破眾議院三分之二門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，加上執政聯盟的「日本維新會」36席，合計席次達352席。

外交部 日本維新會 眾議院
