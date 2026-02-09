自民黨壓倒性勝利 李逸洋：日本民眾力挺高市、不畏中國威逼施壓

日本眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨獲得壓倒性勝利。駐日代表李逸洋表示，中國北京政府不滿高市有關「台灣有事」的發言，對日本實施「複合性攻擊」。藉由眾議院大選可知，日本民眾凝聚國內強大的共識力挺高市，這也等於讓中國知道日本的民意不畏中國的威逼施壓。

李逸洋在臉書表示，高市早苗首相率領自民黨打贏這次的眾議院選舉，拿到的席次刷新過去最多的300席記錄，創新高，是戰後首見政黨單獨拿到2/3(310席)以上。他認為大勝原因之一是她的主張深深打動人心。選前民調幾乎沒有例外，民眾最關心的就是如何提升日本經濟及改善物價。

李逸洋說，高市在助選時強調，「現在日本需要的就是經濟成長，日本還可以變得更強大」。高市首相認為，在政治不安定的情況下，無法強而有力地推動政策，希望選民力挺她來帶領日本回復昔日在世界的強盛經濟地位。

他指出，高市大聲疾呼，「今後才是重要關頭，一定要增強經濟，國力、外交力、防衛力、經濟力、技術力、情報力、人才力也要增強」。她喊出「不敢挑戰的國家就沒有未來」，這句話已成大家朗朗上口的名言。包括原本對政治冷漠的年輕人在內，許多選民在自民黨造勢現場或透過媒體、社群網站聽到高市首相至情至性的演說，激發了熱情，給予她及她所率領的自民黨強大力量。

李逸洋說，執政聯盟（自民黨及維新會）這次眾議院大選拿到2/3席次（310席）以上，基於眾議院優位制，即使法案在參院遭否決或60天內未表決，可由眾議院再度表決通過，達成完全執政的目的。

李逸洋指出，這次選戰焦點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題、外國人政策等。他認為當然也包括高市首相去年11月7日在國會答辯所言「如果台灣有事，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的存立危機事態」，選民是否予以支持。

李逸洋表示，中國北京政府不滿高市這項有關「台灣有事」的發言，先後祭出呼籲中國人不要到日本旅遊、在黃海實施實彈射擊、宣布停止進口日本水產品，禁止對日本出口軍民兩用物資等措施，對日本實施「複合性攻擊」。藉由眾議院大選可知，日本民眾凝聚國內強大的共識力挺高市首相，這也等於讓中國知道日本的民意不畏中國的威逼施壓。

李逸洋說，高市已明言在2026年底以前將修改國家安全保障戰略等安保3文件，這攸關日本被迫捲入紛爭時，如何提高繼戰能力，藉由眾議院選舉大勝，修改安保3文件、提高防衛費金額等作業應可較順利推動。接下來，高市首相如何強化日本經濟，大家拭目以待。高市先前已宣布成立「成長戰略本部」，鎖定人工智慧(AI)、半導體、能源、航太與國防等17個戰略領域進行重點投資，以強化供應結構與產業基礎，大力提升日本經濟。

李逸洋也指出，美國總統川普去年10月訪日期間就和高市建立友好情誼，川普日前在社群網站發文稱讚高市是「強而有力且睿智的領導人」 ，說她不會讓日本人民失望，並且邀請高市3月19日到白宮訪問。屆時，高市帶著強大的政治實力去白宮會晤川普，日美同盟勢必更加強化。

針對台日關係，李逸洋說，台灣今後將與日美同盟並進，攜手澳洲、菲律賓、韓國等民主理念相近國家共同維護印太地區的和平與安定。另一方面台灣與日本的關係也將更密切友好，尤其是在經濟產業合作將會往前邁進，共創台日互利雙贏。