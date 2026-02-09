【即時短評】高市早苗與民進黨的超級助選員 都是中共？

日本眾議院改選，自民黨在高市早苗領導下大勝，席次一路飆漲，最終來到單獨突破眾議院2/3的310席以上，這不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。這場選舉表面上是日本內政的路線之爭，實際上卻也映照出一個台灣熟悉的政治現象，亦即「外部壓力」愈強，被「外部壓力」針對者愈受益。

多年來，中共對台灣的軍事恫嚇、外交封鎖、經濟施壓，屢屢成為民進黨最有效的助選工具。每逢選舉，中共只要一高調表態、軍機繞台、官媒放話，台灣社會的恐懼感就會轉化為「抗中保台」的政治動員，選票自然往主張反抗路線的一方集中；中共想「威懾台獨」，結果卻反覆替民進黨催票，如今這套劇本在日本重演。

高市早苗主張修憲、擴軍、強化日美同盟，明確指出「台灣有事就是日本有事」且拒絕收回此言論，招致中共強烈反彈，採取包括秀軍事肌肉、抵制赴日觀光等若干懲罰措施，「中」日關係降至冰點。高市的右翼立場過去在日本政治中不見得是主流，然而在中共軍力快速擴張、頻繁於台海與東海示威、戰機艦艇逼近日本周邊海域的背景下，原本的右翼主張反而轉化為「尊嚴與安全的寄託」。

近年共軍圍台軍演常態化、航母出沒第一島鏈，雖未必直接針對日本，卻改變了日本社會的安全感；導致高市代表的「國防優先」、「戰略清晰」、「對中強硬」不再只是意識形態，而變成了日本人的心理尊嚴和安全保障。

這與台灣的經驗高度相似，民進黨長期得利於中共的高壓策略，高市早苗領導下的日本自民黨，如今也複製了這條路徑。不同的是，台灣的政治動員是「抗中」，日本的政治動員則是「防中」；一個是生存焦慮，一個是安全焦慮，本質同樣是由中共製造的反作用力政治情緒。

從這個角度看，高市早苗的勝利，並不只是她個人的成功，而是中共戰略作為產生副作用的最新案例。中共自認是在打擊敵對勢力，實際效果卻是不斷製造走向反面、事與願違的政治條件；中共想掃除實現願望阻礙，卻不斷讓對手的選民選出更強硬的政府。台灣如此，日本亦然。

中共一直是民進黨的最佳助選員，如今也成了高市早苗的競選助力。這不只是選舉結果的巧合，而是台日連結及美國影響下必然產生的反射效應。高市早苗在取得穩定執政、乃至有可能長期執政的情勢下，以日本民意為底氣，預料對中國將更強硬；中共是否又一次導演了「北風與太陽」故事的現實版？

除非走向戰爭、硬碰硬動槍砲已是唯一選項，否則中共真正需要面對的難題，恐怕是在北風強烈吹拂下，旅人身上那件用選票織成的厚重大衣。