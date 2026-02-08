國防預算卡關 韓國瑜曝將面諫賴總統盼化解衝突

國防預算在立院持續卡關，引發美方關切。立法院長韓國瑜接受媒體訪問時表示，美國點名批判在野黨，特別是國民黨，這已經到了很不好的負面發展；他提到，賴清德總統新春期間可能會邀五院院長，他會正式提議，是否考慮「化」字，希望化解衝突。

美國參議院軍事委員會主席韋克爾日前表示，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望。國民黨則回應，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。藍營甚至直言，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言「只比科長大一點而已」。

韓國瑜接受TVBS訪問時緩頰，谷立言畢竟是執行美國國家利益、駐台最高機構負責人，「我想這基本的尊重是很重要的。」

韓國瑜說，現在國內三個政黨在對撞，美國國會與台灣國會之間、在野黨之間也在對撞，美國幾乎點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，他覺得這已經到了很不好的負面發展。賴總統過年的時候可能會邀五院院長去，他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字。

韓國瑜說，大事化小，小事化無，逢凶化吉，中國文字「化」非常有妙用，否則永遠衝突，這對台灣老百姓一點幫助都沒有。

他也說，到這個年紀，他看很多事物的看法跟過去有所不同，希望能找出一條大家都能接受的路，讓國家往前進。

此外，民眾黨立委、陸配李貞秀是否放棄陸籍，風波持續延燒。內政部表示，立委具雙重國籍應由立法院解職，屬立院職權。

韓國瑜表示，他會保障每一個立法委員，包括李貞秀；是不是合法或有觸犯「國籍法」問題等等，相關行政單位可以自行處理，保障每位立委，在沒有後顧之憂下全心全意問政、爭取台灣人民的福祉，這是他的天職。