日本大選自民黨大勝 民進黨祝賀：盼持續深化台日民主夥伴關係

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗8日在東京的中央黨部主持開票。美聯社
兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗8日在東京的中央黨部主持開票。美聯社

日本眾議院改選今晚開票中，日本首相高市早苗政權確定得以存續。民進黨今晚致上誠摯祝賀，恭喜日本順利完成選舉，也恭喜自由民主黨與執政聯盟夥伴日本維新之會取得勝利，獲得日本人民的再度託付；期待台日關係能持續深化，攜手因應區域與全球挑戰。

民進黨表示，祝賀高市早苗首相所領導的執政團隊在選舉中獲得支持，並期待其在完成國會相關程序後，持續帶領日本前行。高市首相在政策上強化日本防衛力量，並延續安倍前首相推動的印太安全與區域合作策略，展現積極作為，其相關立場深受台灣國民關注。

民進黨指出，日本政府所展現的政策方向，與賴清德總統多次強調透過經濟安全與供應鏈合作強化區域穩定、加強與理念相近夥伴合作、共同維護區域和平穩定的治國方向相互呼應。台灣與日本同為民主夥伴，面對快速變動的區域情勢，雙方在理念與責任上具有高度一致性。

民進黨說，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等核心價值，雙邊在經貿、科技、安全、文化及民間交流等領域長期維持緊密且實質的合作關係，期待台日關係能持續深化，攜手因應區域與全球挑戰。

此外，民進黨也期盼未來持續與日本各黨保持密切交流與合作，進一步強化台日民主夥伴關係，為印太地區的和平、穩定與繁榮共同作出積極貢獻。

日本 台日關係 民進黨 高市早苗 賴清德 印太
自民黨大勝 賴總統恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

日本眾議院選舉今天投開票，自民黨可望大幅超越單獨過半門檻233席，自民黨總裁、日本首相高市早苗將續任首相。賴清德總統今晚...

日本大選自民黨大勝 賴總統：期待與高市攜手面對區域挑戰

賴清德總統8日透過X平台祝賀日本首相高市早苗在大選中取得勝利，他指出，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高...

日本大選自民黨大勝 國民黨祝賀：持續增進兩黨互信與情誼

日本眾議院改選今晚開票中，日本首相高市早苗政權確定得以存續。國民黨今晚表示，祝賀日本自民黨贏得眾議院選舉。

日眾院自民黨選舉大勝 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻

日本眾議院大選今天登場，首相高市早苗領導的自由民主黨和日本維新取得過半席次，確立穩固執政基礎。民進黨立委陳冠廷表示，高市...

日本眾議院選舉開票 朱立倫向自民黨誠摯祝賀

日本眾議院改選開票中，國民黨前主席朱立倫表示，由首相高市早苗領導的自民黨獲得過半支持，其執政得以延續並取得穩固的領導基礎...

udn討論區

0 則留言
