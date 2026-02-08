自民黨大勝 賴總統恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

日本眾議院選舉今天投開票，自民黨可望大幅超越單獨過半門檻233席，自民黨總裁、日本首相高市早苗將續任首相。賴清德總統今晚透過社群平台Ｘ恭喜高市早苗在大選中取得勝利，賴總統說，「期待與您合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。」

賴總統在Ｘ以中日文發文並標記高市早苗表示，「自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對您領導力與願景的信任與期待。「這不僅是對執政成果的肯定，更是對您推動國家長遠發展的明確支持。」

賴總統表示，「願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。」