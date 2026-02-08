快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今晚透過社群平台Ｘ恭喜日本首相高市早苗在大選中取得勝利。圖為賴總統2025年接見時任日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗。圖／總統府提供
日本眾議院選舉今天投開票，自民黨可望大幅超越單獨過半門檻233席，自民黨總裁、日本首相高市早苗將續任首相。賴清德總統今晚透過社群平台Ｘ恭喜高市早苗在大選中取得勝利，賴總統說，「期待與您合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。」

賴總統在Ｘ以中日文發文並標記高市早苗表示，「自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對您領導力與願景的信任與期待。「這不僅是對執政成果的肯定，更是對您推動國家長遠發展的明確支持。」

賴總統表示，「願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。」

日本 自民黨 高市早苗 賴清德 台日
相關新聞

日本大選自民黨大勝 民進黨祝賀：盼持續深化台日民主夥伴關係

日本眾議院改選今晚開票中，日本首相高市早苗政權確定得以存續。民進黨今晚致上誠摯祝賀，恭喜日本順利完成選舉，也恭喜自由民主...

自民黨大勝 賴總統恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

日本眾議院選舉今天投開票，自民黨可望大幅超越單獨過半門檻233席，自民黨總裁、日本首相高市早苗將續任首相。賴清德總統今晚...

高市領軍勝出！賴總統祝賀勝選 期待未來台日之間的互利合作

賴清德總統8日透過X平台祝賀日本首相高市早苗在大選中取得勝利，他指出，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高...

日本大選自民黨大勝 國民黨祝賀：持續增進兩黨互信與情誼

日本眾議院改選今晚開票中，日本首相高市早苗政權確定得以存續。國民黨今晚表示，祝賀日本自民黨贏得眾議院選舉。

日眾院自民黨選舉大勝 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻

日本眾議院大選今天登場，首相高市早苗領導的自由民主黨和日本維新取得過半席次，確立穩固執政基礎。民進黨立委陳冠廷表示，高市...

日本眾議院選舉開票 朱立倫向自民黨誠摯祝賀

日本眾議院改選開票中，國民黨前主席朱立倫表示，由首相高市早苗領導的自民黨獲得過半支持，其執政得以延續並取得穩固的領導基礎...

