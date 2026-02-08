高市領軍勝出！賴總統祝賀勝選 期待未來台日之間的互利合作
日本眾議院選舉8日進行投開票，據最新計票結果，首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，正式跨越過半門檻，代表高市政權確定延續。賴清德總統在社群媒體X上誠摯恭喜高市早苗首相在今日大選中取得勝利，也期待未來台日之間的互利合作。
賴總統表示，誠摯恭喜高市早苗首相在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對您領導力與願景的信任與期待。這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市推動國家長遠發展的明確支持。
賴總統說，期待與高市合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。
