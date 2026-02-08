快訊

日本眾議院選舉開票 朱立倫向自民黨誠摯祝賀

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
日本眾議院改選開票中，國民黨前主席朱立倫表示，由首相高市早苗領導的自民黨獲得過半支持，其執政得以延續並取得穩固的領導基礎，謹向自民黨的好朋友表達誠摯祝賀。圖／取自朱立倫臉書
日本眾議院改選開票中，國民黨前主席朱立倫表示，由首相高市早苗領導的自民黨獲得過半支持，其執政得以延續並取得穩固的領導基礎，謹向自民黨的好朋友表達誠摯祝賀，也對日本朝野政黨在選舉過程中的付出與辛勞，致上由衷的敬意。

朱立倫指出，自民黨自早年即與前總統蔣經國建立深厚情誼，雙方關係源遠流長。過去四年，在他的任期內，自民黨各界及青年局，與中央黨部、國民黨立院黨團、KMT Studio及青年團進行多次深入交流與互訪，逐步建立起新生代之間長期、制度化的對話機制，並已累積相當豐碩的成果。

朱立倫表示，他們一向堅持「親美、友日、和陸」的外交政策，並以「對話與國防」的2D戰略，作為守護台海和平的重要基礎。作為區域內最具執政經驗的政黨之一，國民黨與自民黨必將以負責任、務實的態度，攜手所有夥伴，共同促進區域穩定與整體發展。

朱立倫表示，再次恭喜自民黨，並期待未來持續深化在能源、經濟、AI產業、女性政治及青年世代等多元面向的交流與合作。

自民黨 朱立倫 國民黨 日本
