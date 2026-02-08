選戰開打？楊鎮浯低調成立服務處 表態2026年「一定參選到底」

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣前縣長楊鎮浯今日低調成立「楊鎮浯服務處」，楊鎮浯（右二）與妻子張婭玲（右一）與2位女兒一起秀出賀年的小卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣前縣長楊鎮浯今日正式成立「楊鎮浯服務處」，不像過往政治人物成立服務處時的高調作風，現場未放鞭炮、也沒有大量的花籃盆栽，楊鎮浯未明確宣示參選職位，僅強調「2026年一定會參選到底」，至於記者追問究竟投入縣長或立委選戰，他則未正面回應，語帶保留。

楊鎮浯表示，自上屆縣長任期屆滿卸任後，雖不再擔任公職，但服務鄉親的工作從未中斷，仍持續協助處理民生陳情、政策諮詢與地方發展建議，只是近3年在台北農產公司服務期間，不少鄉親反映「有事不知道要到哪裡找他」，因此才決定設立固定服務處，讓民眾有明確窗口。

他指出，隨著本屆縣長任期即將屆滿，地方上確實有不少鄉親關心未來縣政走向，並勸進他持續為金門付出。楊鎮浯坦言，地方普遍期待金門不要淪為政治鬥爭的戰場，而是需要一位善於溝通、理解治理本質，並能在不同政黨之間，為金門爭取最大利益的人。

楊鎮浯強調，無論身處何種角色，從政初衷始終未變，就是「把事情做好、為鄉親服務」，金門的發展需要理性對話與務實治理，而非對立與消耗。此次成立服務處，目的單純，就是陪伴鄉親、傾聽民意，未來將安排專人駐點，提供即時協助。

針對參選時程與動向，楊鎮浯說，目前仍在北農任職，台北市長蔣萬安相當重視北農在全台農業穩定與消費者權益上的角色，也希望他能持續協助，因此相關安排仍需溝通。但他明確表示，農曆年後一定會回到金門，並妥善交代北農工作，展現回鄉參選的決心。

此外，楊鎮浯也透露，黨中央已介入協調，但尚未達成共識。他表示，已向黨中央表達，希望縣長選舉能採取開放方式，讓黨內有志投入公共服務的同志「兄弟登山、各自努力」，避免在民進黨空間有限的金門、馬祖，過早出現黨內廝殺內耗。

楊鎮浯認為，黨員在地方的努力本身就是為黨加分，若在選戰尚未正式開打前就陷入內部競爭，未必符合整體利益。他強調，相關主張都是從金門最大利益及國民黨整體大局出發，希望在競爭中合作，為地方爭取最大發展空間。

楊鎮浯 金門 北農
