賴總統台中會談 和大總裁轉述：盼立院通過台美關稅草案、勿重蹈南韓覆轍

身兼民進黨主席的賴清德總統今天下午到台中市跟市長參選人何欣純以及台中市的黨內重要人士座談，據與會的總統府資政、和大集團總裁沈國榮轉述說，總統談得很細膩，並希望台美關稅談判的草案送到立法院之後能夠通過不要重蹈韓國的覆轍，那會讓中台灣的產業發生很大的危機。

沈國榮說，台灣過去一年的經濟成長率是8.6%，這是台灣有史以來最好的成長，過去馬總統一直在講「633」結果在小英總統和賴總統的任內就陸續完成。

另外，談到關稅15%而且不疊加完全是最惠國待遇，希望台美關稅談判的草案送到立法院之後，能夠通過不要重蹈韓國的覆轍，那會讓中台灣的產業發生很大的危機。

沈國榮說，今年四月發生了關稅的問題，五月發生了台幣的大升值，從33降到29元，大家的匯損相當的嚴重。雖然經濟成長，但是傳統產業卻是哀哀叫，所以這部分希望立法院諸公能夠諒解台灣的民生產業必須要兼顧，趕快通過，不要又有變化，這是總統主要講到的重點。

民進黨下市長提名人何欣純說，賴總統大部分都在關心產業的部分，包括台美關稅的談判協議，台中是產業的重鎮，不管是機械業、工具機或者是手工具，還有汽車五金等，事關台灣的產業經濟和未來產業的發展、城市的進步。所以賴總統花了一點時間，非常詳盡的說明解釋台美關稅談判協議的過程和結果，希望國會盡速通過。