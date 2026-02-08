快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統台中會談 和大總裁轉述：盼立院通過台美關稅草案、勿重蹈南韓覆轍

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統今天下午到台中市跟市長參選人何欣純以及台中市的黨內重要人士座談，座談後與會人士一起喊口號，替何欣純加油。記者黃寅／攝影
身兼民進黨主席的賴清德總統今天下午到台中市跟市長參選人何欣純以及台中市的黨內重要人士座談，座談後與會人士一起喊口號，替何欣純加油。記者黃寅／攝影

身兼民進黨主席的賴清德總統今天下午到台中市跟市長參選人何欣純以及台中市的黨內重要人士座談，據與會的總統府資政、和大集團總裁沈國榮轉述說，總統談得很細膩，並希望台美關稅談判的草案送到立法院之後能夠通過不要重蹈韓國的覆轍，那會讓中台灣的產業發生很大的危機。

沈國榮說，台灣過去一年的經濟成長率是8.6%，這是台灣有史以來最好的成長，過去馬總統一直在講「633」結果在小英總統和賴總統的任內就陸續完成。

另外，談到關稅15%而且不疊加完全是最惠國待遇，希望台美關稅談判的草案送到立法院之後，能夠通過不要重蹈韓國的覆轍，那會讓中台灣的產業發生很大的危機。

沈國榮說，今年四月發生了關稅的問題，五月發生了台幣的大升值，從33降到29元，大家的匯損相當的嚴重。雖然經濟成長，但是傳統產業卻是哀哀叫，所以這部分希望立法院諸公能夠諒解台灣的民生產業必須要兼顧，趕快通過，不要又有變化，這是總統主要講到的重點。

民進黨下市長提名人何欣純說，賴總統大部分都在關心產業的部分，包括台美關稅的談判協議，台中是產業的重鎮，不管是機械業、工具機或者是手工具，還有汽車五金等，事關台灣的產業經濟和未來產業的發展、城市的進步。所以賴總統花了一點時間，非常詳盡的說明解釋台美關稅談判協議的過程和結果，希望國會盡速通過。

她說，當然總統也關心台中的選情，所以也跟黨工職座談，了解黨工職的問題和心聲。很多民代和黨工職建議，中央好的政策要大大的宣傳，如果有宣傳的落差，要去思考發生了什麼問題，要怎麼檢討改進，讓中央好的政策能夠真正落地和落實，讓大家有感。

總統府資政、和大集團總裁沈國榮轉述說，總統談得很細膩，並希望台美關稅談判的草案送到立法院之後能夠通過不要重蹈韓國的覆轍，那會讓中台灣的產業發生很大的危機。記者黃寅／攝影
總統府資政、和大集團總裁沈國榮轉述說，總統談得很細膩，並希望台美關稅談判的草案送到立法院之後能夠通過不要重蹈韓國的覆轍，那會讓中台灣的產業發生很大的危機。記者黃寅／攝影

台美關稅 關稅談判 立法院 賴清德
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賴清德下午台中邀黨核心開會 會議未定主題但應是鎖定這件事

獨／陳菊請辭監察院長正式生效後一周 傳總統賴清德今至高醫探視

賴總統一個月4度訪台中 何欣純：台中年底選舉重中之重

台中「姐弟之爭」3月底民調…盧秀燕喊太晚了 何欣純反映曝光

相關新聞

獨／陳菊請辭監察院長正式生效後一周 傳總統賴清德今至高醫探視

監察院院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，因病向總統賴清德請辭獲准於2月1日生效，陳菊請辭一周尚在高醫住院養病，傳出賴總...

賴總統台中會談 和大總裁轉述：盼立院通過台美關稅草案、勿重蹈南韓覆轍

身兼民進黨主席的賴清德總統今天下午到台中市跟市長參選人何欣純以及台中市的黨內重要人士座談，據與會的總統府資政、和大集團總...

藍營軍系組織再布局 黃復興黃國金委員會金門成軍、全國第21個

中國國民黨黃復興黃國金委員會今日舉行成立大會，宣告全國第21個縣市黃復興委員會正式成軍。中國國民黨副主席季麟連、黃復興黨...

賴清德下午台中邀黨核心開會 會議未定主題但應是鎖定這件事

身兼民進黨主席的賴清德總統今天下午到台中市跟市長參選人何欣純以及台中市的黨內重要人士座談，據了解，雖然通知與會的人都說這...

綠北桃市長人選年前難產 陳培瑜成竹市、花縣「活棋」

農曆春節將至，民進黨原力拚年前敲定台北、桃園市長人選，儘早就戰鬥位置；不過，據了解，民進黨2026年選舉對策委員會年前暫無會議，也代表提名作業難以趕在年前完成，讓不少基層倍感焦慮，但黨內人士指出，黨內不缺人才，但誰才能符合即戰力與貫徹「德意志」，才是關鍵考量。

5人大法官判決難擋？ 看下級法院是否接受

5位憲法法庭大法官6日又作出115憲判2判決，但3位大法官持續質疑判決合法性，讓外界擔心5人大法官可持續不顧人數門檻繼續作判決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。