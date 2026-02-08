藍營軍系組織再布局 黃復興黃國金委員會金門成軍、全國第21個

中國國民黨黃復興黃國金委員會今日舉行成立大會，宣告全國第21個縣市黃復興委員會正式成軍。中國國民黨副主席季麟連、黃復興黨部執行長羅睿達親自跨海祝賀，展現黨中央對金門基層組織的高度重視；金門縣議長洪允典、前縣長楊鎮浯，以及立委陳玉珍辦公室主任董家瑋等人，也到場見證這場具指標意義的成立儀式。

黃國金委員會由國民黨金門縣黨部副主委、退役軍官協會理事長蔡連進出任主委，蔡連進為陸軍官校專科班三期出身，長年投入地方公共事務與退役軍人服務。成立大會中，季麟連逐一頒發幹部聘書，包含總幹事陳永棋（政戰學校77年班）、金西主任張序伯（陸官49期）、金東主任吳則雄（憲兵學校專5期）、烈嶼主任洪學文（陸官專13期），展現黃復興跨軍種整合的組織特色。

據了解，黃國金委員會以「黃復興軍魂再起、團結聯誼」為核心訴求，盼號召退役軍人重新投入黨務與公共服務。金門榮民人數達數千人，未來將整合海軍、陸軍、空軍、後備憲兵、精忠衛隊、青溪、公教軍警消等團體力量，建立更完整的服務網絡，深化對榮民及眷屬的照顧。

前縣長楊鎮浯致詞時表示，軍退夥伴最可貴的特質就是忠誠，無論是對國家、對同胞，或對所認定的事業，都能全力以赴。他指出，自己在立委及縣長任內，身邊重用許多軍退夥伴，正因為與這樣的夥伴共事，讓人「打從心底放心」。面對當前兩岸局勢多變、社會氛圍動盪，更需要這股穩定力量，黃國金委員會的成立，正是為金門凝聚向心力、以地方利益為優先的重要一步。

季麟連表示，今年適逢黃復興成立70週年，金門黃國金委員會的成立，是多年來眾所期盼的成果，也具有高度象徵意義。他強調，金門作為前線戰地，團結是成功與勝利最大的保證，同志之間不應彼此對立，而要彼此扶持、共同前進。

季麟連也分享自身軍旅背景指出，父親是空軍出身，自己則畢業於陸軍官校，歷練海軍陸戰隊、蛙人部隊與聯勤體系，與現場多個軍系團體皆有深厚情誼。他呼籲發揮黃復興跨軍種整合的優勢，成為國民黨最穩定、最堅實的後盾力量。