賴清德下午台中邀黨核心開會 會議未定主題但應是鎖定這件事

身兼民進黨主席的賴清德總統今天下午到台中市跟市長參選人何欣純以及台中市的黨內重要人士座談，據了解，雖然通知與會的人都說這是「未確定主題」的會議，但是一般認為地點選在何欣純位在南屯路的「市政辦公室」應該就是鎖定如何為下屆市長選舉整合各界的力量。

據了解，這是賴清德12月以來第5度到台中市，何欣純上午曾說，這顯示賴清德重視台中市民和未來的城市願景，並把中彰投視為「重中之重」。

今天到場的人士有民進黨中央黨部秘書長徐國勇、台中市黨部主委許木桂、總統府資政李茂盛、多位市議員，以及已退出民進黨的前立委黃國書等人。