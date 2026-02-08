5人大法官判決難擋？ 看下級法院是否接受

5位憲法法庭大法官6日又作出115憲判2判決，但3位大法官持續質疑判決合法性，讓外界擔心5人大法官可持續不顧人數門檻繼續作判決。學者楊智傑受訪時說，目前憲法法庭都只有處理人權案件，若處理政治案件紛爭恐會擴大；律師葉慶元則說，可觀察下級法院是否會接受憲法法庭判決？

斲喪憲法公信力

憲法法庭6日再次作出115年憲判2的判決，雖然主題是針對《健保法》扣繳補充保費的議題進行裁決，但大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美再度「獨立」提出不同意的法律意見書，認為5名大法官「不合法」的判決，僅憑抽象推測或憑空臆測輕率宣告法律違憲，斲喪憲法審判制度的公信力與健全發展。

民眾黨縣代表徐勝凌6日在臉書發文時表示，擔心「5人判決」正在成為新的常態。政府應正視憲政危機，而不是讓制度在爭議中持續運作，侵蝕人民對司法的信任。他認為，一旦憲法法庭可以在組成高度爭議、內部嚴重分裂的情況下，仍持續作成違憲判決，那麼未來任何重大政策、任何國會立法，都可能被極少數人推翻，是對民主制度穩定性的巨大衝擊。

對此，雲林科技大學科技法律所教授楊智傑受訪時表示，如今看來這5位大法官很堅持進行判決，應該不會停下來。他說，目前這些大法官較多是針對人權案件作出裁判，可是為了避免爭議，所以比較不觸碰政治案件，但也怕憲法法庭此時是希望讓大家習慣後，再處理政治案件，但在野黨定然不會接受，若處理政治案件後續會有更大爭議。

誰能制衡大法官？

「立法也無法阻止大法官！」楊智傑分析，即使立法憲法法庭也會宣告違憲，且立法的速度也沒有判決那麼快。他認為可能的方式還是透過輿論的力量，在115憲判2中，大法官呂太郎也有提出協同意見書，試圖與法界溝通5人判決的正當性。但他歎說，目前沒有可行方法制衡大法官，只能期待憲法法庭不要觸碰政治案件。

律師葉慶元受訪時表示，有可能監督的機關其實是監察院，但是因為當初蔡英文提名監察委員的時候，基於政黨利益的考量，完全沒有考慮超越黨派的人選，所以沒有監察委員會出來制衡司法院或行政院。

不能作為再審依據

「可以觀察下級法院對於憲法法庭違法運作是否接受？」葉慶元強調，依據立法院修正過的《憲法訴訟法》，必須要10名大法官才能做憲法裁判。就算新法無效、適用舊法的話，也要現有大法官的2/3，也就是6位大法官，才能做出憲法裁判。

葉慶元說，憲法法庭的違法裁判，本來是可以讓受到影響的民眾據以提出再審聲請。如果下級法院認定憲法法庭在大法官不足額，作出的判決自始當然絕對無效，不能拿來作為再審依據，那憲法法庭的裁判就會淪為笑話。

