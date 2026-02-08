「世紀血案」未授權 林亮君譴責：這樣的作品不應上片

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，爆出製作方未取得當事人林義雄家屬授權就進行拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制。民進黨立委蔡其昌今表示，這是基本常識問題，不論在尊重、法令上，都是不應該的。

民進黨議員林亮君也提到，歷史事實要據以真實，林宅血案還未找到真凶的狀況下，做出這樣未經家屬同意的作品，這是竄改歷史，她認為根本不應該上片，這樣的作品不應該上片。

蔡其昌今天中午到大同區與林亮君發春聯，並且幫粉絲簽名，對於電影世紀血案爭議，蔡其昌也研擬譴責，表示這是基本常識問題，如果連基本家屬都沒有得到授權同意，不論在相關尊重、法令上，都是不好的行為，這是不應該的。

