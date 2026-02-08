「世紀血案」未授權 林亮君譴責：這樣的作品不應上片
電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，爆出製作方未取得當事人林義雄家屬授權就進行拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制。民進黨立委蔡其昌今表示，這是基本常識問題，不論在尊重、法令上，都是不應該的。
民進黨議員林亮君也提到，歷史事實要據以真實，林宅血案還未找到真凶的狀況下，做出這樣未經家屬同意的作品，這是竄改歷史，她認為根本不應該上片，這樣的作品不應該上片。
蔡其昌今天中午到大同區與林亮君發春聯，並且幫粉絲簽名，對於電影世紀血案爭議，蔡其昌也研擬譴責，表示這是基本常識問題，如果連基本家屬都沒有得到授權同意，不論在相關尊重、法令上，都是不好的行為，這是不應該的。
林亮君也提到，歷史事實要據以真實，林宅血案還未找到真凶的狀況下，做出這樣未經家屬同意的作品，這是竄改歷史，她認為根本不應該上片，這樣的作品不應該上片。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。