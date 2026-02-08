獨／陳菊請辭監察院長正式生效後一周 傳總統賴清德今至高醫探視

快訊

聯合報／ 記者石秀華張議晨徐白櫻／高雄即時報導
陳菊請辭監察院長正式生效後一周，傳出總統賴清德今低調前往高醫探視；圖為高醫外觀。記者石秀華／攝影
監察院院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，因病向總統賴清德請辭獲准於2月1日生效，陳菊請辭一周尚在高醫住院養病，傳出賴總統今天上午以未公開的「私人行程」低調前往高醫探視陳菊，隨後搭空軍一號離開高雄。

有讀者目擊發現警方今天上午11點多在同盟路、民族路與建工路口沿途都有制服及便衣警力布署交通崗；根據了解，總統賴清德今天南下高雄，沒有其他公開行程，而是以「私人行程」出現在三民區。

從警方布崗的路線研判，賴總統可能專程至高醫探視已請辭獲准的前監察院長陳菊後，車隊從同盟路轉民族路走，推斷應是往小港機場搭空軍一號飛離高雄。

陳菊於2024年底因感冒至高醫就診，但健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。因身體因素傳出數度曾向賴總統請辭，但賴總統慰留後仍努力復健盼回工作崗位，不過近期因為體恤家人對復健過程的擔憂再度請辭，最後則獲賴總統勉予同意。

總統府115年1月28日發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。自民國115年2月1日生效。

前監察院長陳菊請辭獲准。本報資料照
陳菊 高醫 賴清德 監察院
