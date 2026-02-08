談世紀血案電影爭議 蘇巧慧：歷史沒有很遠甚至還沒翻頁
國片「世紀血案」改編自「林宅血案」因演員失言及未取得家屬同意引爭議，代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧今至新店掃街受訪表示，這些事件還歷歷在目，「歷史沒有很遠，它甚至還沒翻頁」，希望更多的人知道這段歷史，揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是明白其實台灣的民主是多麼不容易才爭取而來，應該要繼續守護台灣的民主。
蘇巧慧說，父親蘇貞昌就是當年「美麗島事件」的辯護律師，其實那個場景、事件，對很多人都留下了很深刻的影響，她記得父親當年說，當方素敏(林義雄妻子)站到台上去，一句話都說不出來，但台下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上丟，代表的就是對台灣民主的支持，為受刑人的抱屈。
蘇巧慧說，這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁，希望有更多的人知道這段歷史，揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓我們明白，其實台灣的民主是多麼不容易才爭取而來，我們應該要繼續守護台灣的民主。
